Tras decir 'Sí, acepto', así fue la glamorosa boda de Daniella Chávez... Así es, luego de hacer pensar a sus millones de fanáticos que su excéntrica vestimenta de novia encabezada por un body blanco era producto de uno de sus tantos vídeos y sesiones de fotos que la chilena protagoniza, en realidad sí se casó con su pareja de hace 15 años, y celebró su unión con una elegante fiesta.

La modelo, recordada por ser una play mate de reconocida revista, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su boda con Ariel Gutiérrez como se llama su pareja y ahora esposo con quien Daniella procreo a u hija Isadora, que además es su manager.

Después de la ceremonia religiosa, la chilena dejó ver algunos detalles de la fiesta a la que asistieron un reducido número de invitados debido a la pandemia del Covid-19; no obstante, la pareja se divirtió de lo lindo con sus amigos más allegados.

"@gv_cc. Thanks You! @rbm_productions... Que fueron los encargados de Todo en decoración y producción @rbm_productions", se lee en la descripción de la publicación del vídeo de Daniella Chávez, en el que se le ve luciendo su escultural figura entre un sexy ajuar de novia y un body blanco con el que sin duda alguna dejó sin palabras a sus invitados y al novio.

Mismo que también utilizó su perfil de Instagram para expresar unas cuantas palabras hacia la bella chilena con quien decidió formalizar su relación luego de 15 años: "Gracias @daniellachavezofficial por ser la mejor del mundo", seguido de un corazón rojo, a los que la también cantante del género urbano respondió: "TE AMO" más un corazón blanco.

Pero fue en la misma publicación de Daniella del pasado domingo que Ariel Gutiérrez también respondiera: "La novia más hermosa del mundo! Te amo y juntos por siempre".

"Pero que ESPECTACULAR muñeca!", "Bella, hermosa, les deseo amor infinito", "fue una noche perfecta muchas bendiciones", "Felicidades amiga, una nueva etapa con mucho amor en tu familia", "La novia más linda", "Preciosa", "Mis mejores deseos de corazón, mis mejores deseos y felicidad", se leen entre los comentarios de buena vibra que le han enviado a la celebridad de las redes sociales.

Al momento, arriba de 76 mil de los 15.4 millones de seguidores, han reaccionado al post de Daniella Chávez con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de un millar de mensajes.

