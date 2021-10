Tras cumplir años, Daniella Chávez se muestra más intensa con sus fans

Tras cumplir sus primeros 36 años de vida el pasado martes 26 de octubre y recibir infinitas muestras de cariño de parte de sus fans, la modelo chilena Daniella Chávez se mostró más intensa con sus fans; lo que encantó a muchos de ellos.

Daniella Chávez celebró su cumpleaños desde la noche del lunes 25 en compañía de un selecto grupo de amigos en un restaurante que se encuentra sobre la bahía de Miami, Florida, ciudad donde vive la chilena con su hija Isadora Gutiérrez y su misterioso esposo, del cual, no se sabe el nombre.

Este miércoles 27 de octubre, la ex conductora de Televisa, lució un outfit negro que obedece a un vestido de gran escote y pronunciada abertura que pareciera poco si no fuera por lo corto de la prenda.

Y a la par de lucir su belleza, la también cantante del género urbano presumió un bolso de mano que fue su regalo personal, y el cual ha disfrutado bastante porque según contó, lo compró con todo su esfuerzo, así escribió su agradecimiento a sus fans:

"Gracias por sus lindos deseos de Cumpleaños, Gracias a mi Familia por siempre apoyarme, también agradecerme a mí por siempre ir tras mis sueños por creer en mí, Compre mi primera @hermes Birkin, la primera de Muchas con mi esfuerzo y eso me pone inmensamente Feliz".

Por otro lado, la guapa chilena fue sincera y expresó el orgullo que siente por sus logros y así mismo dejó ver que hay que disfrutar el día al día porque nunca se sabe cuando se partirá de este mundo.

"Quizás es una locura pero lo merezco, la Vida es hoy, mañana no sabemos, disfruta mientras puedas, cree en ti y en que los sueños se cumplen y ponte metas grandes que si no somos capaces de soñarlo como lo vamos a realizar? los amo! #birthday #birkin".

Su esposo quien se hace llamar 'El Mero Ariel G' en su cuenta de Instagram, ha sido uno de los primeros en reaccionar y escribió: "Te amo y te lo mereces!". Y no fue el único buen deseo, pues sus colegas del modelaje y otros fans también le dedicaron algunos mensajes: "Recuerdo esa conversación y muchas de sueños ya cumplidos, seca! Mi admiración, lo mereces".

También se lee: "Yo a ti te amo muchoooooooo, eres una de las grandes y me siento muy orgulloso de ti bebé @daniellachavezofficial"; las felicitaciones siguieron llegando: "Feliz cumpleaños hermosaaa". Alguien más dijo que el bolso que compró no lo puede adquirir cualquiera: "Soñada, las Hermes no son compradas por cualquier ser". Más de 33 mil seguidores han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer al menos 420 mensajes.

