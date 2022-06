Tras coronarse como reina, Maribel Guardia se rodea de guardaespaldas en Los Ángeles

Tras coronarse como la reina gay de la comunidad LGBTQ+ este fin de semana, la actriz Maribel Guardia se rodeó de un numeroso cuerpo de guardaespaldas (policías) en la ciudad de Boyle Heights, Los Ángeles, Ca, que la escoltaron hasta el escenario hasta donde se subió a hacer su show.

Esto, antes de que la vieran tan de cerca sus fans desde en su presentación del pasado sábado, con la que maravilló a los presentes con su voz y las canciones más populares que no pasan de moda, así como ese cuerpo de diosa enfundado en un body beige y un par de enormes mangas con los colores de la bandera gay.

Pero Maribel Guardia no sólo fue escoltada por ese cuerpo de guardaespaldas hacia el escenario, sino que además, en el mismo, se hizo acompañar de guapos bailarines que la hicieron brillar en su show del sábado por la noche.

Y por si fuera poco, la costarricense de 63 años fue halagada con la primera corona de la reina gay en el primer festival pride de Boyle Heights, Los Ángeles, Ca, causando la algarabía total entre los presentes al evento después del Covid-19.

"#gracias a #boyleheights #queen #lgbt #loveislove #losangeles California", escribió la también cantante en su publicación de este domingo, que confirma que es una de las artistas más codiciadas de América Latina, pues llena cada recinto donde se pare.

"Como te aman, te admiran, te respetan, te adoran por donde vayas con tu show, tica hermosa que ama lo que hace... @maribelguardia", "Como siempre maravillosa... Te Quiero", "Muy lindo show belleza", "Simplemente maravilloso lo tuyo Reina, te AMO @maribelguardia, eres un encanto de mujer, besos miles", son algunos de los comentarios que se ha ganado la artista.

Mientras en un primer post, la madre de Julián Figueroa, se lució rodeada de guardaespaldas que la custodiaron muy bien y aprovecharon el momento para tomarse la foto del recuerdo con la famosa que hace suspirar a más de una con sólo verla en vivo y a todo color.

"Resguardada para salir al #show con estos #policias y mi traje de @alexmata21 para el #pride de #boyleheights #loveislove #lgbt #losangeles #california", se lee al pie de la postal. Y no faltaron los comentarios como: "Hermosa Maribel... la ley te respalda" o "Por qué le dicen la señora Beltrán?" entre risas. También: "Solo te falta la de los policías mexicanos".

Al momento, más de 8 mil corazones rojos y más de un centenar de comentarios, son los que inundan las publicaciones de Maribel Guardia.

Diana Palacios Periodista

Diana Palacios Periodista