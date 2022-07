Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez cambió de apellido

Luego de casarse casi en secreto el pasado sábado 17 de julio en Las Vegas, Nevada, EE.UU., con Ben Affleck, la cantante Jennifer Lopez cambió de apellido, pues la también actriz de cine que se casó con su colega, dejará de ser Lopez para ser Jennifer Lynn Affleck.

Y así lo dejó ver luego del comunicado que se puede ver en su página oficial On The JLO, tras firmar como tal. Lo que se sabe de su enlace matrimonial, es que la famosa pareja se casó en una ceremonia familiar tras obtener una licencia de matrimonio en el estado de Nevada, en Las Vegas, la ciudad de las bodas, de acuerdo a la revista People y muchos otros medios.

Pero fue la revista que tuvo acceso a los registros legales que dan cuenta de que la pareja, apodada "Bennifer" en Hollywood, obtuvo una licencia para casarse en el condado de Clark (Nevada), donde se encuentra la famosa ciudad de Las Vegas.

Según dijo una fuente conocedora del acontecimiento a People, JLo y Ben Affleck realizaron una ceremonia "súper pequeña" en la que estaban presentes la madre y los dos hijos de ella, pero poco más ha trascendido a los medios.

El canal NBC reportó que la licencia de matrimonio fue expedida para Benjamin Geza Affleck, el nombre completo del actor de "Gone Girl", y Jennifer Lopez, que aparece también identificada como Jennifer Affleck, con el apellido de él.

La intérprete de "Jenny from the Block" anunció el pasado abril su compromiso con Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos.

Desde el año pasado, se han dejado ver en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Lopez tuvo dos con su ex marido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su ex mujer, la intérprete Jennifer Garner.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad. EFE

Con información de GENTE / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. / Fotografía Instagram Jennifer Lopez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!