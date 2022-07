Tras brillar en tv, Angelique Boyer se despide de los 33 más radiante que nunca

Recién llegada de España y luego de brillar en televisión gracias a su participación en el programa "Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional", la actriz Angelique Boyer se despidió de sus 33 años hace algunas horas, ¡luciendo radiante!

Pues posó rodeada de la alegría del amarillo, en un campo de girasoles y luciendo un mini bikini, por lo que Angelique Boyer volvió a robarse las miradas de todo mundo con su sonrisa más sincera y luciendo cuerpazo a sus todavía 33 años.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, la actriz que volverá al melodrama con un actuación especial en "Vencer la Ausencia" (2022), pasando la estafeta al nuevo grupo de protagonistas, colgó de su cuenta de Instagram, su agradecimiento por este último año de vida.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

"Último día de #33 años. Que año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con la circunstancias, no parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso".

La novia del actor Sebastián Rulli, también externó su agradecimiento a quienes forman parte de su vida: "Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan, a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también. Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo".

Lee también: Tras su llegada de España, Angelique Boyer debuta en Me Caigo de Risa este domingo

Actrices como Alejandra Barros manifestó su cariño con algunos corazones amarillos que hicieron juego con la publicación de Angelique. Natalia Juárez, también se hizo presente con un "Preciosa" y una carita con ojos de corazón, mientras que Verónica Jaspeado le escribió: "Feliz cumple Angy de mi corazón! Te abrazo largo amiga!".

El fotógrafo Christopher Esqueda se sorprendió de su belleza y dijo: "Que chulada Güerita!!!!!!", Jéssica Coch, Polo Monarrez, y sus compañeros de "Rebelde" (2004-2006) Karla Cosío, Christian Chávez y Estefanía Villarreal, también le hicieron una reverencia a la novia de Rulli, pues no cualquiera luce como ella a esa edad.

Otras famosas como Jimena Longoria, Roxana Ramos, Bárbara López, etc, también le hicieron una reverencia a la actriz. Susana Lozano expresó: "Felicidades hermosa!!! Te deseo más de lo bueno y que tu proceso siga haciéndote brillar mas y más! Te quiero tanto! Eres una mujer increíble!!".

Por su parte, Maribel Guardia no se quedó atrás con sus felicitaciones adelantadas -hace unas horas-, y expresó: "Felicidades princesa! Feliz vuelta al sol, llena de bendiciones, amor, salud y abundancia"; mientas que Sebastián Rulli no podía quedarse fuera de esta fiesta virtual y también se distinguió con la felicitación a la mujer de su vida: "Con todo mi vidaaaaa!! Eres pura luz, amor y buena vibra!! Eres todo para mi!!!".

Síguenos en