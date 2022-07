Tras brillar en el escenario, Jennifer Lopez termina con el jumpsuit roto en salva sea la parte

Luego de brillar en el escenario en un concierto más de su carrera, la cantante Jennifer Lopez terminó con el jumpsuit roto en salva sea la parte...sí!, tras los movimientos de baile que la neoyorquina acostumbra a hacer en la tarima, terminó rompiendo el ajustado outfit que lució hace unos días.

No obstante, parece que a la cantante no le importó dicho asunto y mucho menos le quitó el sueño, pues hasta ella misma lo compartió en su cuenta de TikTok en la que tiene 15.2 millones de seguidores, y el embarazoso incidente, ya ha comenzado a cobrar fama.

El ceñido atuendo obedece a un jumpsuit color negro con vivos plateados en los costados, con el que Jennifer Lopez se lució en el escenario para sus miles de fan que la vieron cantar en concierto; pero no contaba con que tras estarla grabando por la forma en que gozaba cantar y bailar para los presentes, también se captaría otro detalle no muy grato.

La primera en compartir el incidente

Y antes de ser objeto de burlas y críticas de sus fans y haters, la 'Diva de Bronx' actuó muy rápido y ella misma fue quien compartió el mismo en redes sociales. Y es que, ¿quién no está expuest@ a sufrir un incidente de ese tipo con tanto movimiento y con prendas tan ajustadas?

Al ritmo de "Oh No" de Kreepa, JLo compartió su vídeo que al momento, tiene 328.3 mil reacciones y 2,742 comentarios, pero no sólo eso, sino que además, concentrada en su forma de cantar y bailar, la también actriz de cine, se volteó de perfil en el escenario y más de uno pudo ver que su outfit se había roto o descocido justo a la altura de los glúteos.

Sin embargo, como toda una profesional, la novia de Ben Affleck, nunca paró el concierto, pues ni cuenta se dio de lo que pasaba por tan concentrada que estaba en dar su show, pero después, ella misma fue quien incluso, se rio del momento.

Y los comentarios llegaron de inmediato tras su publicación del pasado 1° de julio: "Eso es ventilación, las malas vibras dirán que se dañó jajaja", "Ni se veía!", "Ben Affleck tuvo algo que ver", "El de mero enfrente: ah mira trae alcancía", "Oh no no no no no", son algunos de los comentarios que se han generado a raíz del incidente.

Otros más no dudaron en escribir: "Mi bebita, fiu fiu", "El ventilador", "Mami JLOOO", "Bella... JLo... todo se le vale..", "Un aire colado", "Bueno, esas cosas pasan"... Pues la noticia ha estado tan enfocada en el incidente, que no se supo ni qué canción estaba cantando JLo, ni en qué lugar fue.

