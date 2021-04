Tras advertencia de Larry Ramos, Ninel Conde presume cuerpazo en bikini

Tras darse a conocer que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde había sido detenido por el FBI después de ser acusado de defraudar a 200 personas en los Estados Unidos, la cantante y actriz de Televisa se deslindó de toda responsabilidad, asegurando que no estaba casada con el empresario y que no conocía sus negocios, por lo que dio vuelta a la página y presumió cuerpazo en bikini.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ninel Conde deleitó la pupila de sus millones de seguidores al posar con un look con el que resaltó su belleza. El Bombón Asesino hizo sudar a sus fieles admiradores al mostrar la parte de arriba de su bikini. Con una sexy pose la famosa manifestó que será una semana de mucho trabajo.

"Semana de mucho trabajo. @draglatina. Cómo va su día? Los amo #womanpower #Godisgood #singer", escribió la intérprete de Tu me pones a pecar al pie de la fotografía que rápidamente alcanzó los 68 mil Me Gusta.

“Linda Dios contigo y los tuyos siempre”, “ Hermosa hoy es mi cumpleaños me puedes saludar porfa”, “ Ninel conde haber cuando te vemos por España”, “Hermosa”, “Que linda”, “ Q hermosura y bella Ninel”, son algunos de los comentarios en la publicación de Ninel Conde.

Actualmente la actriz que le dio vida a Alma Rey en la exitosa telenovela juvenil Rebelde atraviesa un buen momento profesionalmente, sin embargo, esté ha sido manchado por el escándalo que enfrenta en su vida personal tras darse a conocer que su pareja había estafado a 200 personas por lo que un amigo de Larry Ramos aseguró que el empresario colombiano está muy molesto con la cantante e incluso le mandó una advertencia.

Durante una entrevista para una revista mexicana el amigo de Ramos reveló algunos de los detalles que el empresario le contó sobre su detención. “Me dijo que lo detuvieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida (el pasado 16 de abril), cuando estaba a punto de abordar un avión para acompañar a su esposa a un show en Texas. Obviamente, ellos iban juntos”, contó.

La fuente señaló que cuando Larry Ramos fue detenido, Ninel Conde estaba con él, sin embargo, el FBI la dejó ir. “Me dijo que cuando el FBI lo capturó, a Ninel la dejaron ir y ella sólo tomó su maleta, lo vio con desprecio y ni siquiera se despidió de él”, confesó.

Respecto a las últimas declaraciones de El Bombón Asesino de que no estaba casada con el empresario, la fuente aseguró que Larry Ramos ya estaba enterado por lo que le mandó una advertencia.

“Me dijo que sabía que ella ya se había deslindado de él, que había visto el comunicado que ella había mandado y una entrevista (al conductor Raúl de Molina) que le dolió, aunque lo veía venir. Dice que no contesta sus llamadas y sus mensajes, eso lo tiene muy furioso, con decirte que me comentó: ‘Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante. El día que me llamó me dijo que nadie de sus amigos le contestaba, pero que él no se iba solo a la cárcel, entonces, todo este cag%&#$% va a empezar a salir a flote y, créemelo, no se va a tentar el corazón. Si Ninel no lo apoya, la va a meter en el problema más grande de su vida”, dijoel supuesto amigo de Ramos.