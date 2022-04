Tras Los ricos también lloran, Claudia Martín presume nuevo look ¡con fleco!

A varias semanas desde la finalización de las grabaciones de “Los ricos también lloran”, Claudia Martín ya dejó atrás la imagen que manejó como Mariana Villarreal en la ficción producida por Carlos Bardasano para Televisa y mostró su nuevo look en redes sociales, dejando sorprendidos a todos.

La actriz de telenovelas presumió su nueva imagen desde su perfil de Instagram, deshaciéndose completamente de la manera en como se veía como la protagonista de “Los ricos también lloran” y no sólo cambiando el color de su pelo, sino también arriesgándose ¡con un fleco!

Claudia Martín ha sido de las primeras en dar el gran paso con uno de los cortes que marca la tendencia durante la temporada y sin miedo a las críticas presumió su nuevo look en redes sociales tras “Los ricos también lloran”, dejando en el pasado a Mariana Villarreal, personaje con el que actualmente triunfa en la televisión.

La originaria de Oaxaca, México, se arriesgó a cambiar completamente su look luego de participar en la telenovela de Televisa, por lo que tras unas vacaciones en la playa con su novio Hugo Catalán, decidió deshacerse de la imagen que la liga con Mariana y mostrarse completamente diferente.

El corte de su cabello llamó mucho la atención pues ahora le llega a los hombros y destaca el fleco sobre su frente, además de que el color es ligeramente distinto al que actualmente presume en televisión, convirtiéndose en una versión muy diferente a la que el público mexicano se ha acostumbrado a verla.

En su perfil de Instagram, Claudia Martín compartió una fotografía en la que deja ver su nuevo look, vestida con una blusa naranja y una gargantilla de perlas, dejando que sus ojos resaltaran en la imagen, mientras agradecía a una revista por compartir este corte que será la tendencia de temporada.

Los fans de la actriz dividieron opiniones en redes sociales y aunque la mayoría le echó piropos, hubo otros que consideraron que parecía más a “Dora, la exploradora” con ese flequillo, y así fueron algunos de los comentarios que se aprecian en su publicación en Instagram.

“¡Amo tu nuevo look!“, “Lástima que no a todas nos favorece“, “Sin comentarios“, “Estás súper bonita pero me gustaba más tu look de antes“, “Te ves preciosísima“, “Look de ‘Dora, la exploradora’“, “La más bella“, “Toda una Queen“, “El corte te queda súper bien“, “Espectacular“, “Es que tú lo harás tendencia“, “Te pareces a Maite Perroni“, “Tú y ese fleco se ven tan superior“, fueron algunos de las reacciones que recibió.

Tras “Los ricos también lloran”, Claudia Martín no ha dado a conocer si tiene algún proyecto en puerta, aunque lo más seguro es que se tome un tiempo para descansar y haga sólo apariciones especiales en algunos programas, como cuando participó en el Front Row de los Oscars 2022 para el canal E! Entertainment.

