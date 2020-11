Transformación de Lele Pons desde que era una niña hasta hoy

Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, ha destacado como celebridad de Internet, quien además es una artista completa como cantante, modelo, comediante, presentadora y youtuber venezolana, naturalizada estadounidense; por lo que tiene doble nacionalidad. Y recientemente dio una sopresa a sus fans de lo que ha sido su transformación desde niña hasta hoy.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde la guapa multifacética, dio cuenta de su apariencia casi desde que nació hasta hoy, pasando por varias etapas de su vida. A través de un vídeo, la amiga de Juanpa Zurita, dejó ver sus múltiples apariencias, por lo que un poco más de un millón 795 mil de sus 42.7 millones de seguidores, reaccionaron a la publicación de hace una semana.

"My evolution (about 7 years ago I got my nose job) @drkassir LINK IN BIO #setenota" (Mi evolución [hace unos 7 años me operé la nariz] @drkassir ENLACE EN BIO #setenota)", se lee en la descripción del vídeo.

La influencer quien es toda una celebridad en Instagram y Tik Tok, alcanzó también 11,848 comentarios, mismos que destacan la belleza de la figura de la web de 24 años de edad.

Lele Pons, no para de entretener a sus fanáticos con sus aventuras del día día, así como una que otra fotografía que deja ver su torneadas piernas y espectacular figura. Para la pasada celebración de Halloween, la venezolana utilizó un disfraz de Buzz Lightyear, famoso personaje astronauta de la cinta "Toy Story" de Disney, publicación para la que describió "TO INFINITY AND BEYOND" (¡Al infinito y más alla!) icónica frase de dicho personaje de la exitosa película infantil.

Y vestida como toda una astronauta, la famosa influencer posteó otra fotografía en la que aparece dándose un beso con el cantante puertorriqueño Guaynaa quien por cierto, porta el disfraz de el Vaquero Woody de la misma emblemática cinta de Disney Pixar, y Sebastián Yatra aparece como el "chaperón", quien se queda con cara de "what?", mientras la pareja se da un beso de piquito.

"Todas necesitamos una tercera rueda (etiquetar una tercera rueda)", se lee en la descripción del post que tiene ya casi dos millones de reacciones.

Pero últimamente, además de haber logrado ya 170,174,751 vistas desde el 3 septiembre de 2020, fecha que fue publicado oficialmente el vídeo de la canción "Se te Nota" de la canante en colaboración con Guaynaa, misma que se volvió todo un éxito a pocas horas de su lanzamiento, Lele ha seguido cautivando a sus fanáticos de sus redes sociales.

Sin embargo, fue el pasado sábado que la también actriz, mostró su cuerpazo en modo limón, y así lo calificó la celebridad al usar un súper diminuto bikini color amarillo limón con estampado en color negro como animal print de víbora.

