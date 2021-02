Todo se le movió bajo el agua a Demi Rose mientras nadaba en aguas de Islas Maldivas

La exuberante modelo Demi Rose, movió todo su esqueleto mientras nadaba en las aguas de las Islas Malvinas, ¡pues lució toda su tremenda figura! como la obra de arte que es, considerada por muchos de sus seguidores de sus redes sociales; pues a su corta edad, ha maravillado a todo el mundo con su belleza y cuerpazo.

No es un secreto para quienes gustan de admirar las postales que la británica Demi Rose regala a sus fanáticos, que la chica de 25 años es una empedernida viajera y sale de Londres con frecuencia para visitar miles de sitios que guardan paradisiacos paisajes y los más hermosos atardeceres.

Y en su cuenta oficial de Instagram, Demi Rose compartió el fantástico momento, en el que además de nadar bajo el agua y lucir cuerpazo con un mini bikini color verde fluorescente, nadó entre mantarrayas y otros animales marinos que viven en las produndidades del océano.

Fue en noviembre de 2020, que la londinense, escribió: "Reminiscing the most magical times. The Maldives" (Recordando los momentos más mágicos. Las Maldivas), mientras en la ubicación de su postal, se lee Monolink - Father Ocean (Ben Böhmer Remix), atendiendo a la canción que se puede escuchar en la publicación.

Por supuesto, la también DJ, generó los comentarios más fogosos de sus fans del gremio masculino alrededor del mundo, pues se pueden ver mensajes de fanáticos persas, brasileños, portugueses, turcos, de habla hispana, así como los que hablan inglés, y muchos más.

Entre los mismos se pueden leer: "¡Dios salve a la reina! Madre de Dios", "Qué corazón tan maravilloso", "Wow, me acordé de las pastillas y las jaleas, me sorprendió", "No te vaya entrar mi pescado", "Dios mío, dama", "Muy deliciosa".

También: "Que fase tan pesada", "Aquellos mf que flotan alrededor con doble mejilla no", "Quiero ser un tiburón comiéndote", "mira que bonita es la tuba", "Ojalá fuera esa mesa de pescado", "¿Cebo de medusas o tiburones?", "Demasiado delicioso" o "Te ves como una medusa".

El clip con el que Demi Rose tuvo un excelente acierto -como muchos otros-, tiene un total de 380,598 'me gusta' y un total de 4,571 comentarios, además de un sinfín de reproducciones, para admirar al belleza de la codiciada modelo nacida en Birmingham, Reino Unido.