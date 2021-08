Todo glamour, Daniella Chávez contonea sus curvas con su outfit más pegadito

No es ningún secreto que la modelo chilena Daniella Chávez es partidaria de presumir cuerpazo y modelar para la cámara con el fin de agradar a sus fanáticos; sin embargo, le tiene sin cuidado contonear sus curvas entre la gente común donde sea que se encuentre. Este jueves, lo hizo entre las tiendas de las firmas más prestigiadas de la moda y el diseño con su outfit más pegadito.

Fue en una zona comercial o los llamados mall, que la rubia de 35 años se fue de shopping (compras) para seguir abasteciendo y renovando su guardarropa; por lo que Daniella Chávez no se aguantó las ganas de compartir el momento.

Y claro, el glamour que la caracteriza no podía faltar en su visita por la exclusiva zona de Miami, Florida. Así que la ex conductora de Televisa Deportes, eligió un mini vestido negro de especial escote en la espalda y un par de zapatillas escotadas de la firma Louis Vuitton, pues en el tacón llevan el sello.

Y aunque no es la primera vez que modela cuando va de compras, es un hecho que su presencia llama la atención entre la gente, aunque para muchos otros pasa desapercibida. Pero su vida tan lujosa, la presume a los cuatro vientos sin importarle tampoco, lo que piensen de ella, pues muchas veces a ha dicho que si de ella hablan, es porque les importa.

"Tengo la vida que quiero y soñé, puedes seguir juzgándome y hablando mal de mí, yo sigo feliz y espero que a ustedes la vida las recompense y multiplique todo lo que me desean!", expresó Daniella Chávez con contundente mensaje.

Claro que al verla lucir sus curvas de un lado a otro, la también cantante del género urbano, recibió algunos piropos por parte de sus seguidores, que dicho sea de paso, ascienden a más de 14.5 en su cuenta oficial de Instagram.

"Divina", "Preciosa", "Sexy baby" (Bebé sensual), o declaraciones como "You are so beautiful, my dear" (Eres tan hermosa querida), y hasta el saludo de buenas noches "Good evening" recibió Daniella Chávez, quien tiene la nacionalidad chilena de nacimiento pero es internacionalmente conocida.

Su clip ha sido reproducido 124,015 veces y el post reúne hasta el momento, un total de 30,790 corazones rojos.

