The Weeknd será el protagonista en el Super Bowl LV

Luego de sus éxitos en los últimos lanzamientos discográficos The Weeknd, fue el elegido para estar presente en el show del medio tiempo del Super Bowl LV, el día 07 de febrero de 2021, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida.

El cantante dio la noticia a través de sus redes sociales, que se presentará en el "icónico escenario" del emblemático estadio.

Hasta el momento no se han dado detalles de cómo será la presentación, ya que solo son 13 min de medio tiempo, años anteriores han participado estrellas de talla internacional, como Madonna, Bruno Mars, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry y Michael Jackson, dando lo mejor en el Raymond James y dejando huella.

Todavía no se sabe cuales serán las medidas sanitarias que tomaran la organización de dicho evento, asolo se ha habado que será un 20 porciento de la capacidad del estadio la que se ocupe para el Super Bolw LV.

El medio tiempo es el espectáculo más esperado por toda la audiencia presente y los televidentes, Sin embargo, el medio tiempo es un espectáculo que se enfoca un poco más hacia los seguidores, luego de las presentaciones en años anteriores, que han sido todo un éxito, como lo fue con las latinas Shakira y Jennifer López, acompañadas por los reggaetoneros del momento J Balvin y Bad Bunny.

The Weeknd, su éxito ha sido a nivel mundial, con más de 6 millones de discos vendidos en el planeta y más de 60 millones de espectadores en la plataforma musical Spotify. Unos de sus éxitos más escuchados son; 'Blinding lights', 'The hills', 'Can't feel my face' y 'Love me Harder', esta última a dueto con Ariana Grande.

Su carrera inicio en el 2009, pero oalcanzo la cima del éxito en el 2015, con el que fuera su segundo álbum de estudio "Beauty Behind the Madness", The Weeknd es acreedor de tres premios Grammy, ocho Billboards, dos American Music Awards, dos MTV Video Music Awards, nueve Juno's y también ah tenido nominaciones en la famosa entrega de premios de La Academia del Óscar.

Abel Makkonen Tesfaye, es el nombre de pila del cantante, nacido en Toronto, Ontario, Canadá, el día 16 de febrero de 1990 y quien es mejor conocido como The Weeknd, también es compositor y productor, que la logrado estar muy bien posicionado ámbito musical.

Hace poco tuvo colaboración en el remix de la canción, 'Hawái', a lado del guapo colombiano Maluma, teniendo un excelente éxito el tema.



