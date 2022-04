Thalía se somete a un procedimiento estético para lucir más joven y bella a sus 50

Definitivamente la cantante Thalía es una de las que mejor cuerpo tiene y posee un cutis de porcelana entre las famosas, pero para seguir cautivando a su público, la esposa del empresario Tommy Mottola, recurrió a un procedimiento estético para seguir luciendo joven y bella a sus 50 años.

Y como todo su día a día comparte a través de sus redes sociales, la también actriz compartió a través de un vídeo de su cuenta de Instagram, el momento en el que le están haciendo un re estiramiento facial con un par de aparatos que prometían dejarle el rostro como la de una muñequita.

Y es que, mientras le estaban haciendo dicho procedimiento, Thalía se grabó explicando a qué se estaba sometiendo mientras se encontraba recostada en una cama.

"Aplastando el cachete... a ver ¿Qué me haces Sandrita?" se le escucha decir a la cantante, mientras Sandra Velandia le explica: "Ahora estamos haciéndole una simulación al músculo recordándole al músculo dónde tiene que estar".

Mientras tanto la intérprete de "No me Acuerdo" (2018), siguió grabando el momento en que le estiraban toda la piel hacia arriba, para evitar cualquier tipo de arrugas.

"¡Acuérdale!, acuérdale al músculo dónde tiene que estar, dile donde tiene que estar", insistió la recordada actriz de las trilogía de las Marías de los 90's. Su tratamiento ha llegado a ojos de sus más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Así mismo, les hizo ver que su piel es fresca y rozagante, en dicho video, aunque ya hay quien ha dicho que ha utilizado mucho filtro a parte del tratamiento de belleza al que se ha sometido. La terapia de rostro, fue hecha con una máquina de electrodos que ayudan a remodelar el rostro dándole más definición.

Pues según la clínica a la que Thalía asistió para someterse al procedimiento de remodelación facial, éste consiste en una mezcla de electroestimulación con radiofrecuencia para ayudar a los músculos a que recuperen su fuerza y así poder mejorar la elasticidad y la apariencia de la piel.

Pues no hay que olvidad que Thalía es una de las estrellas que siempre está presente en las altas esferas del medio artístico y como tal, debe mantener su imagen fresca y juvenil, pues o cualquiera luce como ella a sus 50 años de edad.

Tras someterse a dicho tratamiento, el resultado fue un efecto de levantamiento de la piel, que se conoce como lifting en sus mejillas y parte de sus ojos (los extremos hacia afuera) y una mejor definición de su mandíbula. Incluso, se puede apreciar que el tratamiento no es doloroso, de acuerdo a la frescura con la que la cantante lució en el momento; pues también funciona para pieles sensibles.

Después de compartir el video, sus seguidores reaccionaron con comentarios halagadores como: "Quedaste divina", "Thalía cada vez más joven", "Cuidándose como una reina, por eso siempre estás bella", "Eres adorable y muy bonita", entre un total de 3,600 hasta el momento. También se pueden apreciar 113,192 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!