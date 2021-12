Tras festejar 21 años de matrimonio con el empresario Tommy Mottola y luego preocupar a sus fans por un problema lumbar por el que reveló que no podía caminar debido a la falta de inactividad, todo parece indicar que la cantante Thalía ya se ha recuperado y se alista para pasar una Noche Buena 'muy chic' con entallado body blanco de especial diseño.

La época decembrina siempre ha sido una de las favoritas de la también empresaria, pues es cuando más provecho le saca a los accesorios femeninos como la bisutería y los cientos de estilos de zapatos, por los que tiene delirio, pero en esta ocasión, Thalía está más que lista para disfrutar de una Noche Buena que será muy elegante para la cantante según el vestuario que deja ver que utilizará para la noche del 24 de diciembre.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola compartió un par de postales en las que aparece luciendo un body blanco de varias piezas; y aunque parece una sola llena de escotes, en realidad está compuesta de un top con tirantes plateados que deja ver todo su abdomen.

La segunda prenda que conforma este ostentoso outfit, es un pantalón tipo leggins a medias; es decir, con sólo una pierna y la tercera es una cinturilla que además enmarca su cinturita y adornó con plumas blancas para no desentonar.

"¡Ya estoy lista para la Navidad! ¿Cómo la pasarán este año? Los leo. #ThaliaFelizNavidad", escribió la protagonista de la recordada trilogía de "Las Marías" de los años 90's que fueron producidas para Televisa por Valentín Pimstein y su hija.

Y antes de contestar a su pregunta, algunos famosos se pronunciaron a su belleza, aunque algún fanático aseguró que la de la publicación no es Thalía: "Amo a mi 'Thali' pero quien es la de la foto??"; "OMG SO ICONIC" (Dios mío tan icónica), se lee en otro mensaje.

Y no faltaron los fans que se centraron en su pregunta y respondieron: "Arrasando con la familia y tu música… Feliz Navidad hermosa, muchas bendiciones". "Así es!!!! En Familia con Mamá, hermanos, hijo, sobrinos y cuñados en nuestro bello León, Gto!!!"

Pues al ver posar a Thalía tan espectacular y entre adornos alusivos a la Navidad, muchos famosos y decenas de miles de seguidores han quedado pasmados con la cantante. Un total de 56,055 corazones rojos y más de 700 comentarios son los que hasta el momento se pueden ver en la publicación de este martes de la carismática artista.

