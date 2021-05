Thalía revive su álbum Love a través de sus outfits más icónicos de los 90's

Luego de presentar su nuevo disco bajo el título "desAMORfosis", la cantante de talla internacional Thalía, revivió su carrera a través de ajustados outfits, los mismos que utilizó en la década de los 90's, para su álbum Love (1992) y con los que sin duda alguna, forjó parte de su trayectoria artística.

En sus útlimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, Thalía compartió un vídeo en el que se muestra emocionada por verse sorprendida por Vogue México, la publicación que trabajó con la estrella de la música latina pop, para recrear y volver a vivir esos momentos en los que ya tenía un gran éxito en la música.

Y es que, ¿quién no recuerda a Thalía con ese traje de baño forrado de margaritas blancas o ese otro body negro con un corazón rojo al frente y una cruz egipcia con el que se le recuerda cantando éxitos como "A la orilla del mar", su más recordado tema "Sangre" o la clásica canción francesa "La vida en rosa"?

Lee también: Ana Martín Luce como una reina entre los villanos de La Desalmada

"¡Hey, Vogue! ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a revivir mi vida en looks. Así es, los looks más icónicos de mi carrera, aquí solamente tú y yo. ¿Le entramos?", se escucha decir a Thalía en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, en la que muestra algunos vestuarios que revivió y se puso de nuevo.

A a la par de su publicación, se lee la siguiente descripción, en la que Thalía descarga literalmente su emoción al verse de nuevo en su pasado más presente:

"¡Imperdible esta pieza de arte que hice junto con mis amigos de @voguemexico, #MiVidaEnLooks! ¡Lo más fantástico de esto es que además de revisar junto con ellos diferentes estilos durante mi carrera, me hicieron adentrarme a mis bodegas para sacar algunos de mis look más icónicos! ¡Qué gran aventura y cómo me divertí! Gracias team #vogue", no sin antes, mencionar al equipo que hizo posible revivir su sueño.

Lee también: Thalía regresa a la música con nuevo álbum y luciendo figura curvilínea

En su travesía por esta aventura, la esposa del empresario de la música Tommy Mottola, utilizó varios de los outfits con los que cantó durante el lanzamiento y participaciones en los escenarios más importantes de la música.

Entre estos figuran un vestido pintoresco estampado al estilo Picazo con un saco tipo blazer encima y unas botas altas de gamuza color naranja encendido, con el que la ex reina de las telenovelas expresó: "¡Cómo extrañaba usar este pelazo!", pues su melena alborotada y el copete alto con su inovidable mechón rubio, era una de sus principales características de su look noventero.

Otro de ellos fue el un vestido rosa pastel confeccionado en tul, que por cierto, aparece todo grafiteado con plumón negro. En el post de esta insgtantánea la cantante escribió: "Esta foto expresa la unión perfecta entre mis cientos de looks y la recreación e interpretación de diseñadores contemporáneos. ¡Qué maravilla servir de inspiración y vestir nuevas versiones de mi misma... es irreal!".

Un outfit completo en blanco y negro conformado por un vestido traslúcido con enormes mangas largas de encaje negro y unas mallas que llegan a media pierna y underwear (ropa interior) negra, fue otro de los looks recordados por la estrella, creación de Dolce Gabbana.

Y en esta aventura, no podían faltar los clásicos bodies blanco con margaritas y el negro con un corazón rojo y la cruz egipcia. La emoción que envolvió a Thalía por revivir esos looks que le trajeron tantas satisfacciones en los inicios de su carrera, ha sido expresada a través de las líneas de cada una de sus publicaciones; en este post, la estrella de la música latina, escribió:

"Siempre tuve el plan de volver a usar en algún momento mis vestuarios originales. Mi madre me enseñó a conservar y darle un valor mágico a cada una de las piezas que he utilizado a lo largo de mi carrera. Y es que ¡lo conservo TODO! Así que, cuando la invitación de hacer #MiVidaEnLooks de parte de @voguemexico llegó, inmediatamente pensé que esta podría ser esa oportunidad de mostrar estos vestuarios a través de su plataforma. Y, ¿por qué no el ponérmelos de vuelta?!".

También contó lo que sintió al volver a vestir sus outfits más icónicos que la hicieron brillar en la década de los 90's:

"Les quiero contar que cuando me fui enfundando en este corset de margaritas,@original de los 90s, sentí una energía y una adrenalina única. Tratar de recrear las poses, el cabello y el maquillaje era importante.

Pero, lo más importante para mí, era el imaginarme las caritas de tantos de mis amados fans reviviendo conmigo esta época tan especial para nosotros. ¡A celebrar esta sesión fotográfica con los primeros discos de #ThaliaLosInicios!".

Por útlimo, Thalía mostró algunas fotos con su clásico body negro: "Nos debíamos esto mis amados #Thalifans #ThaliaLosInicios Nuestra historia en looks. A celebrar estas fotos! ¿Qué canción de mis primeros discos escucharas hoy? Yo #Love y #LaVieEnRose".