Thalía regresa a la música con nuevo álbum y luciendo figura curvilínea

Luego de su participación en los premios Latin Grammys 2021, la cantante Thalía estrenó por fin su tan esperado álbum titutlado "desAMORfosis", cuyo nombre destaca el desamor y la metaforfosis en las que de alguna manera se ha visto envuelta por la actual pandemia y el cambio que ha habido en su vida. Sin embargo, la reina de la música latina ha vuelto para enamorar a millones de fanáticos con su figura curvilínea.

La ex reina de las telenovelas ha dejado por asentado, lo que ha sido parte del proceso de su nuevo material discográfico estenado el pasado 14 de mayo, que incluye el ya sonado éxito "Mojito" que ya ha alcanzado 5 millones de vistas a través de la plataforma Facebook Watch, según el úiltimo post de la cantante.

El álbum también está compuesto de temas como: "Eres Mío", "No te vi", "Bolsito Caro", "Barrio" y "TICK TOCK", que realizó en colaboración con las cantantes Farina y Sofía Reyes. La portada del disco, deja ver la verdadera metamorfosis que sufre la cantante entre sus pasados éxitos y lo que promete ser "desAMORfosis", con una especial fotografía computarizada.

El éxito que ha alcanzado el nuevo disco de Thalía es avasallador, pues fue en una de sus últimas publicaciones, luego de ser estrenado oficialmente en YouTube, que su disco ha alcanzado los récords más notables de los últimos tiempos, pues la esposa del empresario de la música Tommy Mottola, ha compartido que ha llegado al lugar número 1 en varios países a través de la plataforma iTunes.

El material que se ha podido ver al momento sobre el nuevo disco de Thalía, ha dejado ver que la también actriz mexicana de 49 años, ha regresado más fuerte en cuestión de imagen y luciendo más bella que nunca, sin olvidar lucir su cintura más pequeña de entre las divas más destacadas del medio artístico internacional como Jennifer Lopez.

Los ritmos, van de lo más urbano y reguetonero, al clásico sonido mexicano y nostálgico de la época del México de los 70's. La sorpresa es que como lo hiciera la cantante española Natalia Jiménez en una reciente colaboración con la banda MS, Thalía también cantó junto a la voz de Alan Ramírez el tema "Tu Boca".

"¡Celebrando que #desAMORfosis ha llegado al puesto #1 en 10 países!! ¡Gracias cariños! ¡Busca #desAMORfosis en tu plataforma digital favorita ya! Stream desAMORfosis now on your favorite digital platform. LINK IN BIO #MOJITO #NuevoAlbum #NewAlbum #NuevaMusica #NewMusico Comenta tu canción favorita abajo", escribió Thalía el mismo 14 de mayo, fecha en que se estrenó su más reciente álbum.

Por otro lado, la hermana de Laura Zapata que ha incursionado de nuevo en la música de banda sinaloense mexicana, dio santo y seña para que sus fanáticos sigan el link y vean el vídeo de su tema "Mojito", a través de Facebook Watch.

"Yeah!!!! ¡5 Millones de Views del video de #MOJITO en @facebookwatch! ¡Vamos por más!!!! https://fb.watch/5vYy8QRXpw/ FACEBOOK.COM/THALIA Stream #desAMORfosis NOW! ¡Escucha mi nuevo álbum YA en tu plataforma digital favorita! #NuevoAlbum #NewAlbum #NuevaMusica #NewMusic

LINK IN BIO".