Este mes de abril, la cantante Thalía, ha protagonizado la portada de una revista en la que luce de lo más glamorosa y aprovechando, hace un recorrido por sus más de 40 años de carrera artística; no obstante, la mexicana hizo algunos cambios en su look para brillar como sólo ella sabe hacerlo.

Hace un par de días (el 26 de abril), que la cantante compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que modestamente la siguen 19.2 millones se internautas, las fotografías de la sesión de fotos para la revista que lleva por nombre L'Officiel India y se cataloga a sí misma como "Bible for fashion connoisseurs" que dicho en Español, significa "Biblia para conocedores de la moda".

No obstante, Thalía no podría sentirse más agradecida de protagonizar la portada de revista en su edición de abril, 2022 y en la que lució más glamorosa y agradecida por 40 años de exitosa carrera artística que la ha llevado a tocar los cuernos de la luna.

Fotografías ¡de ensueño!

La esposa del empresario de la música Tommy Mottola, mostró su agradecimiento a la publicación y además de nombrar a todo el equipo de uno por uno que colaboró en este trabajo, también escribió: "Gracias @lofficielindia por invitarme a ser parte de esta edición especial, en su aniversario número 21. Me encantó compartir con ustedes un pedacito de mi corazón, de mi música y de mi historia".

Thalía, que fue etiquetada por dicha publicación como "Thalía, The Queen Of The Latin Pop" (Thalía, La Reina Del Pop Latino), lució atuendos que representan algunos emblemas que han sido parte de la vida musical de la también actriz de telenovelas, pues es a través de seis postales, que la querida cantante ha mostrado sus diferentes outfits que representan la moda india.

En dos postales aparece vestida de negro con un beso en la mano y en la otra foto con un atuendo blanquinegro que la dejan ver como toda una reina de la belleza. En dos postales más, la intérprete de "No Me Acuerdo", aparece con un sensual vestido dorado que hace juego con un corazón rojo que simula la llama viva de su música y de su historia musical.

La revista por su parte, ha publicado un par de fotos cuyas descripciones se lee: "Otra canción muy importante en mi carrera debe ser, 'Amor a la Mexicana', esta canción me llevó a lo más alto de las listas musicales a nivel internacional'. Dice nuestra estrella de la portada de L'Officiel April 21th Anniversary Edition, Thalía. ¡No solo se ve hermosa, sino que también merece indefinidamente el título de 'Reina del pop latino'!".

Y en un segunda publicación sobre el trabajo que hicieron juntos, no dudó en comentar la publicación: "2+1 hace perfecto Tú+Nosotros. A medida que profundizamos en la esfera del lujo y la moda, nuestra edición del 21° aniversario lo bendecirá con 21 de sus celebridades favoritas. ¡Únase a la fiesta cuando L'Officiel cumpla 21 años y deje que esta edición de aniversario bendiga sus ojos!".

