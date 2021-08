Thalía presume cuerpazo en bañador y lujosos regalos; llega a sus 50 años

La cantante Thalía está de manteles largos, y es que este jueves 26 de agosto está llegando a sus 50 años de edad, lo que la tiene muy feliz. Y para muestra basta un botón, los festejos empezaron en la noche del pasado miércoles con una cena con Tommy Mottola, su esposo de quien ha sido esposa por casi 22 años, así como algunos amigos en una velada muy íntima, aunque en un lugar público.

Y esta mañana la cantante ha aparecido en redes sociales presumiendo cuerpazo y luciendo como diosa con un bañador multicolor y zapatillas, además de lujosos regalos.

Así lo dejó ver a tempranas horas de este jueves, la intérprete de "Amor a la Mexicana" (2013), quien se ha festejado de lo lindo a las afueras de la piscina y al aire libre, lugar donde ha mandado colocar los acostumbrados números que marcan la edad en los cumpleaños, repletos de globos de colores.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Thalía se felicitó a sí misma y compartió el verdadero sentido que la vida tiene para ella al haber llegado a sus primeros 50 años, haciendo una importante reflexión con algunas frases que la califican como un ser humano agradecida con lo que ha logrado y por todo lo que ha pasado.

"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano".

"Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado. Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR".

"Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo... A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!".

No obstante, a la par de este pensamiento para celebrar su 50 años, Thalía se dejó ver más auténtica y especial que nunca, con un festejo multicolor, en el que ha lucido un bañador color amarillo en combinación con un estampado a rayas que la hacen ver como toda una reina. Pues en sus postales, se puede ver que los años no pasan por ella.

Y es que quien fuera reina de las telenovelas de Televisa hace algunos ayeres, puede presumir que no le duele nada y que está más entera que nunca a su edad, al mismo tiempo, que ha presumido también una decena de costosos regalos que nunca pueden faltar en sus cumpleaños.

Y como siempre, el empresario de la industria musical estadounidense, Tommy Mottola y padre de sus dos hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro Mottola Sodi, no habría podido celebrar de otra manera con su amada Thalía, que festejándola con un pastel nocturno y compartiendo en sus historias de Instagram, el momento en el que Thalía se muestra como una anciana con bastón y con osos de peluche enredados en su escultural figura.

