Thalía prende a Tommy Mottola en bikini rojo tomando el sol en Miami

Después de la tormenta viene la calma... Así lo hizo ver la cantante Thalía desde Miami, Florida, EE.UU., donde vive y aprovechó para tomar el sol escuchando música y luciendo su escultural silueta acostada sobre una toalla de playa y un vistoso bikini rojo carmín, mientras aprovechó sus encantos con los que literalmente ¡prendió a Tommy Mottola!, su marido.

Pues al parecer en días pasados Miami se mantuvo nublado y fue por ello que la también actriz destacó que el pasado fin de semana ya pudo tomar un poquito de color en el llamado Día del Sol (Domingo).

Por lo que Thalía utilizó su perfil de Instagram para dar cuenta de lo sucedido a sus más de 19.3 millones de seguidores, a los que incluso, les coqueteó con ese bikini rojo y una cadena con un dije muy particular, como la cara y busto de una chica de ojos grandes, boina y aretes.

Y con ese detalle bastó para que Tommy Mottola, su esposo de 72 años, se prendiera y prendiera fuego a la publicación de Thalía del pasado domingo, tras posar con un bikini rojo y luciéndose muy cerquita de la cámara del celular. "Sunday fun day [Domingo divertido]... Finalmente salió el sol", escribió la famosa de 50 años.

Una coleta de caballo ajustada con un listón, el collar con el dije y el sujetador rojo, fueron suficientes para adornar la personalidad de Thalía, así como su sutil sonrisa y sus labios rojos al natural. Y el detalle de la intérprete de "Amor a la Mexicana" (1997) de su álbum del mismo nombre, no sólo maravilló a sus followers, sino que el amor de su vida y padre de sus hijos, también ¡se emocionó!

Y entre los 863 comentarios que al momento son los que han llegado tras la publicación de protagonista de "María la del Barrio" (1995) de Televisa, se puede ver el de Tommy Mottola, quien al quedarse sin palabras al ver a la mujer de su vida, sólo dejó una tercia de llamaradas de fuego y una tercia más de estrellas amarillas.

Y quien le hiciera la vida imposible en la mencionada telenovela dando vida a la temible Soraya Montenegro -Itatí Cantoral-, se puso a tono con el atuendo playero de Thalía, y dejó cinco corazones rojos. La famosa Rebeca Maiellano 'Shakibecca', también figura en los comentarios con un adulador mensaje: "Qué le pasó a Marimar que está aún más bella y joven???".

Mientras que la chef Pati Jinich, no dejó de expresar: "Tanta belleza!!!" o la sorpresa que siembra en sus fans: "Qué hace que no envejece esta mujer?!"; y atendiendo a la descripción de su publicación, Hugo Lara apostó a que se refería a un nuevo tema: "En tu celular … ¿quizá nueva canción??". Al momento, Tommy Mottola y 62,308 seguidores, son quienes le han regalado un corazón rojo a Thalía, una de las estrellas más afamadas de las redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!