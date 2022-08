Thalía da cátedra de estilo a Mariana Botas: así se luce un bañador a los 50 en verano

El verano llegó y las famosas no puede evitar lucir cuerpazo con sus bañadores más espectaculares en a playa o en la piscina. Y entre tantas que se presumen en redes sociales, Thalía da cátedra a Mariana Botas de cómo lucirse en traje de baño a los 50 años en verano.

Prácticamente, la cantante le lleva veinte años de vida a la actriz que interpreta a Martina López, la niña fresa de "Una Familia de Diez" de Televisa, que no deja de lucir sus curvas en su cuenta de Instagram, en la que tampoco deja de recibir halagos por parte de sus fans.

Sin embargo, con toda la madurez que la caracteriza a sus casi 51 años, Thalía también demostró su estilo propio desde un camastro al exterior de la piscina en su lujosa casa, y lució su exquisita figura con un bañador en tonos morado, rosa y verde seco, de varios escotes.

"Mood de verano!" (En modo verano), escribió la esposa del empresario Tommy Mottola, en una de sus recientes publicaciones de Instagram, mientras lució coqueta escuchando "Break My Soul" de Beyoncé para cerrar el mes de julio.

Y gracias a su post, ha logrado 128,465 corazones rojos, además del de Rubén Lára, el productor con el que trabaja Aracely Arámbula en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" y alrededor de 1,800 mensajes.

Por su parte, Mariana Botas no ha dejado de llamar la atención de sus seguidores en Instagram, tras posar con los bañadores más encantadores y favorecedores para mujeres de 30 años en adelante. A principios de Junio, la actriz de 31 años de edad, se despedía de Acapulco, México, uno de sus puertos favoritos, luego de lucir un elegante bañador de colores pastel.

"#Hasta la próxima bello puerto @trochee_mx", escribió la también modelos de firmas como Shein y Trochee de México, dejando sin palabras a sus más de 793 mil seguidores. Y con ello, la famosa dio cuenta del cariño que le tienen sus fanáticos, incluyendo a la actriz Yuliana Peniche, quien le dejó algunas caritas con ojos de amor.

Mariana Botas ha conseguido hasta el momento, 27,394 reacciones, junto a la de Daniela Luján con quien comparte créditos en "Una Familia de Diez" y "¿Tú Crees?", la nueva serie de Televisa.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!