Thalía conquistó en un diminuto traje negro de cuero

Thalía, actriz y cantante, actual esposa de Tommy Motola publica una foto con un diminuto traje negro donde pudo lucir su cinturita. Thalía, es una de las famosas más seguidas en el medio de la farándula y regularmente comparte detalles de su vida personal y laboral.

En el post, se ve perfectamente a Thalía, como una diosa, sentada en una moto, con un entallado traje negro, de dos piezas, en el top le adorna una serie de flores doradas que le hacen juego con el cinto y los accesorios que la actriz lleva puestos, su cabello largo, ondulado y despeinado, fueron el plus para que la fotografía fuera lo mejor.

“A todos los que me han acompañado desde mis inicios como niña en la televisión, a los que estuvieron conmigo en mi adolescencia creciendo conmigo, viendo mis novelas, siguiendo todos mis pasos, gracias

pero, hoy nos dedicamos a celebrar los 30 años como solista desde mi primer disco “Thalía” y desde el #PactoEntrelosDos que hicimos en ese momento. Son los mejores fans del mundo. Gracias por celebrar conmigo y por ser tan creativos. Adoro ver todo lo que hacen. ¡Los Amo!”, fue el mensaje con el que Thalía acompañó la foto.

Thalía y el traje con el que conquistó. Instagram Thalía

Lee también: Thalía y la escena de amor que hizo con Carlos Rivera

“Eres una bendicion linda Y hermosa con tanto talento, eres mi Reyna me encantas”, “Mi morenita más hermosa. Te quiero tanto amiga”, “La Reina Del Rock”, “Hermosa te amo mucho bebé”, fueron algunos de los mensajes que le mostraron a Thalía.

Por supuesto, decenas de amigos y compañeros del medio, así como infinidad de fans, no pudieron dejar de comentar lo que les ha gustado la colaboración.

"Hermosísimo tema y vuestras interpretaciones ! BRAVO", "Wow que video hermosooooo", "Reina de las baladas", "Nos merecemos ver más contenido de ustedes dos juntooos", "Que divinooooo hermosa canción", "HAGAN OTRA CANCIÓN JUNTOS XFIS, REYES DE MÉXICO", "Muitas felicidades Rainha excelente música Bellísimo vídeo"...Por otro lado, el clip compartido ha logrado ya 787.401 reproducciones.

La esposa de Tommy Mottola es tan activa en redes que se sintió afortunada de poder compartir con sus seguidores por lo que comentó al respecto de la maravilla de las redes sociales en su vida.

“Las redes sociales han sido grandes aliadas para mí en estos últimos meses. Me han permitido acompañar a la gente y entretenerla, hacer que pase un rato agradable, distrayéndola un poco de nuestra situación actual. Yo me divierto con ellas y si esto me ha acercado a nuevas generaciones, pues mejor aún. ¡Qué afortunada!”, dijo contenta Thalía.

Recordemos que en estos tiempos de pandemia por coronavirus, los artistas de la música en nuestro país y el mundo entero , tuvieron que hacer todo de manera digital, para poder cuidarse del virus, motivo por el cual Thalía dejó en claro una cosa.

Lee también:Thalía y Laura demandan a responsables de agredir a su abuela

“La música siempre es una gran aliada para cada uno de nosotros. En estos meses he escuchado y he vibrado en diferentes estilos musicales, tanto en merengue, como mariachi, salsa, reggaetón, electrónica, cumbia, baladas, jazz, ópera, ¡de todo! Y todo me ha ayudado en algún punto de esta pandemia”.

“Hemos sobrevivido a este año juntos, y lo hemos hecho desde una perspectiva tan especial porque es la del amor, la cual nos une a ustedes y a mí. Gracias de verdad por permitirme expresarme a través de la música y de mis proyectos… de mis redes sociales, de las historias (de Instagram) y del TikTok.

La verdad es que la hemos pasado de alguna o de otra manera, acompañados y eso se aprecia y se agradece. Ha sido un año que nos empujó a salirnos de la cáscara, hemos cambiado de piel y somos totalmente diferentes, hemos crecido de una manera espiritual e intuitiva”, esta declaración la dio en Instagram hace unos días para recibir al 2021”, fue como la protagonista de “María la del Barrio”, dio la bienvenida a este año nuevo.