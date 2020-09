Tendrán Fernando Carrillo y María Gabriela ¡parto en casa!

El pasado martes, el actor Fernando Carrillo reveló muy emocionado que será papá por segunda vez, mediante el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de la Cadena Telemundo. Sin embargo, sería hasta el día de hoy que revelarían más detalles del embarazo y de lo que tienen planeado para el parto del bebé.

Este miércoles, en entrevista con "De Primera Mano", programa de Grupo Imagen que conduce Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera y hasta el pasado lunes, Michelle Ruvalcaba, entrevistó al actor venezolano ex galán de telenovelas, quién reveló algunos detalles.

Carrillo empezó por decir que tanto él como su aún novia María Gabriela Rodríguez, se sienten felices por la próxima llegada de su bebé (el primero en común), además de que será niño y llevará por nombre Milo. Pero el detalle que más sorprendió es que la pareja desea tenerlo en casa, donde acondicionarán todo lo necesario para que María Gabriela pueda dar a luz con todas las comodidades y no tener que despegarse del bebé como en los hospitales.

"Vamos a tenerlo, de hecho, en casa. Se llamará Milo, y María Gabriela me convenció que fuera un parto respetado, estoy aprendiendo de estas cosas", dijo el retirado actor de telenovelas.

Fernando, también externó que le agrada la idea de que el pequeño Milo nazca en la comodidad de su hogar, pues además de todo, siempre podrán estar con él en todo momento.

"No te desprenden nunca del niño como en los hospitales, y María Gabriela que es una feminista a todo lo que da, me dijo y me ha ido enseñando y lo vamos a tener aquí en un lugar que vamos a acondicionar (…) me va a encantar estar ahí en ese momento, acompañarla, y que no nos desprendan de nuestro bebe cuando nazca", explicó.

Por otro lado, el protagonista de "Rosalinda" (1999), telenovela en la que compartió el crédito protagónico con Thalía, confirmó su amor por María Gabriela a quien el actor le lleva 30 años y con inició su relación sentimental a principios de este 2020; incluso es por ella que el histrión ha decidido retirarse por completo de las telenovelas.

"El amor, yo siento de verdad que todo lo que uno pide con fe, la fuerza de las oraciones a mí me funciona, es increíble, siempre dije que el amor de mi vida estaba por venir y así resultó ser", comentó.

El recordado actor dijo sentirse en una de las mejores etapas de su vida al reestrenarse nuevamente como papá.

"Estoy en lo mejor de mi carrera y vida profesional... Y mira, me demuestra que el amor no tiene edad como dice la canción de mi amigo de Simón Díaz, el amor no tiene fecha ni calendario", remató.

Tras la cancelación de su boda hace algunos meses por no coincidir en los tiempos, ambas familias tanto la de Fernando como de María Gabriela, la pareja planera su boda religiosa para el próximo mes de diciembre.

