Tábata Jalil resalta sus curvas desde la playa; posa con entallado bikini

Actualmente Tábata Jalil es una de las conductoras más populares y queridas de la televisión mexicana, razón por la que no hay día que la famosa no marque tendencia en las redes sociales gracias a su belleza y talento. Hace unas horas no fue la excepción, ya que la famosa posó desde la playa con un entallado bikini.

Desafiando la censura de Instagram, Tábata Jalil presumió su escultural figura y piernas bronceadas desde la orilla del mar, modelando un diminuto bikini de dos piezas negro con azul, el cual se pierde entre su encantos y con el que resalta perfectamente las curvas que posee gracias a la buena alimentación que lleva y las arduas rutinas de ejercicio que realiza.

Junto a la atrevida sesión de fotos, la conductora de 42 años de Tv Azteca compartió un emotivo mensaje en el que pide a sus fans rconfiar en el momento de sus vidas: “Relájate y confía en el momento de tu vida”. Como era de esperarse, las imágenes de Tábata Jalil provocaron toda una sensación en dicha red social.

Lee también: Carmen Villalobos se da la vuelta y presume pronunciada retaguardia en bikini

Especialmente los caballeros no pasaron desapercibidas las fotografías y le enviaron cientos de mensajes a Tábata Jalil, muchos de estos subidos de tono.

"Te vez hermosa cariño", "Mamita hermosa", "Bellísima", "Hermosa toda una sirena", "Mi vida cada día estas más guapa, bella, preciosa, hermosa, buena, etc", "Mi amor", "Que bellísima luce Tabata", "Chulada de vista", "Eres la mujer mas hermosa muñequita", son algunos de los piropos que la conductora de Tv Azteca recibió en la publicación que hasta el momento casi alcanza los 100 mil Me Gusta.

No es la primera vez que Tábata Jalil acelara el pulso o deja que sus más de dos millones de seguidores de Instagram se den un taco de ojo, pues constantemente la también modelo publica ardiente contenido con el que deja poco a la imaginación. Cabe mencionar que el mayor público que la conductora tiene es precisamente masculino, razón por que la cada vez que comparte contenido hot es toda una bomba en las redes sociales.

Lee también: Marlene Favela desborda sus encantos con un vibrante vestido rojo

Actualmente Tábta Jalil goza de una gran popularidad y es una de las conductoras más reconocidas en Tv Azteca, pues, aunque ha estado en programas como El Empujón, ha sido Venga La Alegría el que la lanzó al estrellato, programa en el que tiene más de 15 años.

Síguenos en