Supera Daniella Chávez a Demi Rose tras lucirse en body suit sin sujetador

Aunque esta vez no lució un atuendo escotado o con notables transparencias, la modelo Daniella Chávez superó a su colega, la británica Demi Rose tras lucirse en body suit sin sujetador después de deslumbrar en la nieve con sus prendas más chiquitas.

Y es que, la chilena sigue causando calores a sus 36 años por lucirse casi como Dios la trajo al mundo o asomando sus encantos sin pudor con seductoras prendas en redes sociales; sin embargo, esta vez no fue tanto así, pero se salió con la suya.

Pues Daniella Chávez enfundó su figura de diosa en un body suit negro con el que destacó sus curvas, su cinturita y el par de encantos que tiene justo debajo de pecho, con los que normalmente hipnotiza a sus seguidores en todas sus redes sociales.

Por otro lado, son pocas las veces que se puede ver a Demi Rose luciendo su figura en atuendos cubiertos de pies a cabeza, pero cuando lo ha hecho, tampoco ha perdido la oportunidad de lucir sus prominentes curvas, y así se dejó ver en un viaje a la región de Courchevel, Rhone-Alpes, en Francia, el pasado mes de marzo.

Pero Daniella Chávez no necesitó un paisaje gélido para hacer de las suyas y fue en un simple estacionamiento de un centro comercial de Miami, Florida, que la chilena se lució modelando, mientras aseguraba: "Jamás me verás tan tapada".

Y es que, la esposa de Ariel Gutiérrez se olvidó del sujetador y dejó ver el par de encantos delanteros que posee sin pudor alguno a ritmo de "Balenciaga" de T3NZU; con lo que ha dejado atónitos a sus 16.6 millones de followers.

Por lo que ha causado todo un alboroto entre sus amigas y colegas como Erica Fett, Gabriela González, Adriana Barrientos y hasta Alexa Dellanos. Y tras verla lucirse en cada paso que da, ya le han enviado algunos piropos: "Que Diosa mi amiga", "Nice" y las obligadas caritas con ojos de amor.

Pero su colega Demi Rose quien lleva aproximadamente nueve años protagonizando las fotografías más candentes de su vida en la web, no se quedó atrás y rebasó los 288,500 corazones rojos tras lucir un body suit animal print en versión leopardo de Christian Dior.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!