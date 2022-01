Suga de BTS se ha recuperado tras contraer Covid-19 recientemente

Luego de unas semanas de haberse revelado que Suga, uno de los integrantes del grupo de K-Pop BTS, se había contagiado de Covid-19 -al igual que otros dos integrantes-, hoy se sabe que se ha recuperado por completo del virus y ya no se encuentra aislado, informó hoy su discográfica.

"Suga se ha recuperado completamente de la covid-19 y su cuarentena terminó hoy al mediodía", indicó Big Hit Music en un comunicado publicado en la red social Weverse.

El artista, de 28 años y cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi, dio positivo el pasado 24 de diciembre tras retornar el día anterior de Los Ángeles (EE.UU.), donde el grupo ofreció cuatro conciertos a final de noviembre, sus primeras actuaciones con público después de dos años.

"Suga no mostró ningún síntoma en particular durante su cuarentena", añade el comunicado de Big Hit.

Se espera que Big Hit anuncie pronto la recuperación de otros dos miembros de BTS, RM y Jin, que dieron positivo por covid-19 un día después que Suga.

Los tres contaban con la pauta completa de vacunación, según la discográfica. EFE

