Sofía Rivera Torres pone de nervios con arriesgado bikini de tiras

La actriz y conductora de televisión e influencer, Sofía Rivera Torres, una vez más sacó su lado más atrevido y posó a través de sus redes sociales con un arriesgado bikini negro con el que dejó poco a la imaginación y pone de nervios a sus seguidores, quienes inmediantamente reaccionaron.

Fue la propia Sofía Rivera Torres, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías en las que aparece en un espacio del jardín luciendo tremendo cuerpazo en un bikini negro de tiras con el que solo alcanza a cubrir lo necesario, elevando la temperatura de su más de medio millón de admiradores.

"Tip para sonrisas más naturales: fúmate la planta que tengas tras de ti. De nada.", fue el mesaje con el que la presentadora del programa “¡Qué Importa!”, de Imagen Televisión, el cual comparte con su esposo, el también conductor, Eduardo Videgaray.

Lee también: Con espectacular pose en el tubo, Fabiola Guajardo muestra sus habilidades en pole dance

A 24 horas de haberla publicado las fotografías con las que dejó sin palabras a sus fieles admiradores en su red social, las imágenes llevan más de 94 mil Me Gusta y cientos de comentarios, los cuales, en su mayoría, los usuarios halagan la belleza y figura de la conductora, aunque algunos se mostraron nerviosos ante el arriesgado pero espectacular bikini con el que deja ver un poco la parte baja y parte de los pechos.

“Me da nervios ese traje de baño”, “ Estás increíble ! Amo el bikini!!! Saca tu propia línea ! Ándal”, “Está padrísimo tu traje de baño”, “No cabe duda que eres muy bonita mujer que vive segura de si misma eres toda una diosa”, “Estas tan buena que hasta el agua calientas “, “Hermosa”, “Diosa”, son algunos de los halagos que Sofía Rivera Torres recibió en la candente publicación.

Cabe señalar que el pasado mes de octubre del 2020, la actriz se casó con el conductor, Eduardo Videgaray, y tal aprece que el matrimonio le ha asentado muy bien, pues cada vez luce más espectacular al mostrarse en pequeños bañadores con los que deja poco a la imaginación.

Actualmente Sofía Rivera Torres, quien debutó como conductora en el 2014 y en el 2019 como actriz en la serie "El Mundo Real: Ciudad de México", es una de las famosas más populares de las redes sociales pese a que sólo cuenta con 675 mil seguidores en Instagram a diferencia de otras famosas que cuenta con millones de fans.

La infuencer originaria de San Diego, California, Estados Unidos, actualmente se desempeña como presentadora del programa “¡Qué Importa!” de Imagen Televisión pero este 2021 debutó en el mundo de las telenovelas al ser parte del elenco de Si nos Dejan.

"Me buscaron para hacer mi primera telenovela, así que seré parte del elenco de Si nos dejan. No saben qué fregón se sintió caminar en los pasillos de Televisa como parte del talento de la empresa. Ya arrancamos con grabaciones, es un honor formar parte del equipo y que me hayan considerado. Gracias por pensar en mí", expresó Sofía Rivera Torres para confirmar su participación en dicha novela.

Lee también: Con ombliguera roja y ajustados jeans, Aracely Arámbula baila sexy

Síguenos en