Sofía Rivera Torres pone a temblar a sus fans en apretado bañador morado

La mezcla entre glamour y sensualidad la tiene toda Sofía Rivera Torres, quien presumió cuerpazo con un apretado bañador morado y el aire de las divas del Hollywood clásico, mientras tomaba el sol y disfrutaba de una impresionante vista al océano.

La conductora del programa “Qué importa”, de Imagen TV, puso a temblar a sus fans con el tremendo outfit playero que portó, luciendo regia y destacando sus atributos, pues el traje de baño tenía un corte tan arriesgado que por poco muestra el tesorito y sus encantos delanteros.

Sofía Rivera Torres se ha caracterizado por el gran estilo que tiene para vestir y cuando va a la playa no es la excepción, para muestra basta ver el espectacular y apretado bañador morado con el que puso nerviosos a sus admiradores y provocó una oleada de suspiros.

Lee también: Con arriesgados movimientos en ropa pegadita, Aleida Núñez brinda un espectáculo

Los 677 mil seguidores de Sofía Rivera Torres en Instagram quedaron extasiados con el par de postales que la famosa compartió en su perfil, en donde modela un bañador en color morado apretadito de abajo y con un tremendo escote bajo que apenas le cubría lo necesario y amenaza con dejar ver sus nenas.

La actriz le dio un aire de glamour con un cinturón de tela azul claro y una hebilla metálica que marcaba su pequeña cintura, además de llevar el cabello recogido y unas gafas de sol oscuras con diseño en el armazón, además de unos grandes aretes de bola en tono dorado, convirtiéndose en toda una chica californiana.

“California Girl. Les deseo un muy #felizviernes a todxs, que disfruten de la vacación”, escribió Sofía Rivera Torres en la publicación mientras disfrutaba del sol en el espectacular bañador violeta con el que se vio sensacional, como lo probaron los comentarios dejados por sus fans.

“¡Órale! Lo guapa”, “Impresionante”, “Nunca cambies”, “Eso no es California, es one and only”, “Nunca cambies”, “Fashionista”, “Wow! Sin palabras corazón, bendiciones”, “¡Qué bien te lo pasas, besos!”, “Espectacular y hermosa”, “Cuerpower”, “Elegancia, sensualidad, perfección”, “Mas espectacular creo que no se puede”, fueron algunas de las impresiones de sus fans en redes.

Lee también: ¡A la Marilyn Monroe! Carolina Miranda refresca sus piernas con su vestido levantado

Sin embargo, Sofía Rivera Torres no se salvó de las críticas y hubo quienes le lanzaron comentarios donde le mencionaron que no se veía bien el traje de baño y que había sido una mala elección, lo cierto, es que la presentadora de televisión destacó muy bien sus curvas con el sexy atuendo.

Este año, la conductora de TV debutó en las telenovelas con un papel en “Si nos dejan”, donde es la rival de amores de Mayrín Villanueva. El melodrama aún no se estrena en México pero está disponible en Estados Unidos por la señal de Univision.

Síguenos en