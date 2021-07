Sofía Rivera Torres opaca a Aleida Núñez con bikinazo amarillo

Cuando se trata de presumir las curvas en traje de baño, las famosas parecen entrar en competencia pues es muy común verlas destacar en esta prenda, sobre todo en verano, y las comparaciones son inevitables, como en esta ocasión, en la que Sofía Rivera Torres opacó a la mismísima Aleida Núñez.

La conductora de televisión, quien es muy popular entre los jóvenes y no tan jóvenes, deslumbró con un bikinazo amarillo con el que derrochó sensualidad, al tiempo que habló de sus “imperfecciones” y de cómo ha trabajado el proceso de autoaceptación de su cuerpo en los últimos años.

Lo que llamó la atención de la imagen no fueron precisamente los “defectos“ de Sofía Rivera Torres, sino que recordó a una foto de Aleida Núñez luciendo también un traje de baño amarillo, y aquí se dio otro gran mano a mano entre famosas con curvas de infarto.

En una postal compartida hace apenas un par de semanas, la esposa de Eduardo Videgaray aparece con un impactante bañador amarillo de textura conformado por un top strapless y un bikini de tirantes anchos con los que presume sus caderas y su abdomen marcado.

La conductora de “Qué importa” luce espectacular tomando el sol, sin embargo, en la publicación que subió en Instagram reconoce que esta imagen le causó cierta incomodidad cuando se la tomaron hace algún tiempo, pues deja ver uno de los “defectos“ que tiene en su cuerpo y que en algún momento la acomplejó.

“Esta foto nunca la quise subir porque se me marca mucho la celulitis en la pierna. Toda la vida odie mis piernas porque sentía que la mitad de abajo de mi cuerpo no quedaba con la mitad de arriba. De arriba soy delgada y tengo cinturita, y de abajo siempre he sido grande y me acomplejó durante muchos años“, reveló Sofía Rivera Torres y agregó que de 100 postales que se tomaba sólo publicaba dos o tres pues no le gustaba mucho como salía en ellas.

Con el tiempo, la presentadora de televisión encontró motivos para amar su cuerpo y sus “imperfecciones” y deseó que todas las mujeres lograran, en algún momento, estar en comunión con su figura y con los “defectos“ que tengan, pues nadie es perfecto y todos somos seres humanos.

Un tanto distinto fue el mensaje que mandó Aleida Núñez también con un bikinazo amarillo en el que, sensualmente, jala uno de los tirantes del calzón, dejando ver su abdomen marcado, sus grandes atributos y sus impresionantes piernas. “Somos de quien nos mueve el mundo con una sola sonrisa…”, escribió.

Pero esta vez, el mensaje de Sofía Rivera Torres y su espectacular cuerpazo en bikini opacó a Aleida Núñez, aun cuando ambas son hermosas y unas de las famosas más seguidas en redes sociales gracias al trabajo que realizan todos los días en sus respectivas áreas, y obviamente, a la gran belleza que poseen.

