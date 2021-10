Sofía Rivera Torres dejó a todos sus admiradores con la boca abierta al presumir su cuerpazo en un traje de reveladoras transparencias y un cambio de look que impresionó al mismo Eduardo Videgaray, provocando reacciones de todo tipo.

La presentadora de televisión logró poner a sudar a sus fans en redes sociales al compartir un video en el que presume cada centímetro de sus curvas con un atrevido atuendo con el que casi no deja nada a la imaginación, impresionando también con su cambio de look, de rubia a… ¿blue?

Conocida en el medio del espectáculo no sólo por su talento y su sarcástico sentido del humor, Sofía Rivera Torres es una de las famosas más impactantes y ahora no tuvo reparo en presumir su figura con reveladoras transparencias, enloqueciendo a sus miles de admiradores.

La actriz de la telenovela “Si nos dejan” compartió con sus casi 700 mil seguidores en Instagram un video en el que modela unos leggings negros con transparencias que dejan ver mucha, mucha piel y en zonas bastante comprometidas.

Posando de espaldas, Sofía Rivera Torres muestra cada centímetro de su atuendo presumiendo sus piernas y su voluminosa retaguardia en la sexy prenda, en incluso meneando un poco las caderas y poniendo las manos sobre sus atributos; posteriormente, la conductora de TV se da vuelta y presume los leggings en la parte delantera, que también dejan ver su piel muy reveladoramente.

Sofía Rivera Torres sorprendió al mostrar su nuevo look con el cabello teñido de azul y un maquillaje cargado en los ojos con efecto de humo, luciendo como toda una “femme fatale”, luciendo además una camiseta negra con estampado y sin mangas, y unas zapatillas negras cerradas de charol.

Aunque la actriz no especificó si su look se debía a algún evento o fiesta de disfraces a la que asistiría, sí levantó revuelo en redes, donde sus admiradores no pudieron aguantarse las ganas de lanzarle sendos piropos, incluido su esposo Eduardo Videgaray: “¡¡Qué pelotes tan azules!! #CabezaDePitufa”, le escribió.

“¡Qué padre el leggings! ¿Dónde lo compraste? Compártenos”, “Como Drag Queen, muy bien”, “El matching de las uñas con los leggings es top”, “¡Espectacular!”, “Te miras muy bien”, “¡Ay, Dios mío!”, “¡Wow, qué mujerón!”, “¡Qué divina te ves!”, “Luces genial”, “¡Cuerpazo!”, “Envidia de la buena, Eduardo”, “¡¡Chulada!! ¡¡Muñecota!!”, “Sorprendente belleza”, “¡Quiero tus leggings!”, “Espectacular ese look”, fueron algunas de las impresiones que cosechó la conductora del programa "Qué importa”.

Sofía Rivera Torres confirmó así que es una de las mujeres más espectaculares del medio del espectáculo y tiene un gran estilo, aunque en esta ocasión su look pareciera más para presentarse a una fiesta de disfraces, que, por las fechas, encaja perfectamente. ¡Mírala!

