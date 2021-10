Desde un arriesgado ángulo, Sofía Rivera Torres impactó con su cuerpazo sentada al lado de una piscina mientras tomaba el sol de otoño, deleitando la vista de sus miles de admiradores en redes sociales, a quienes dejó sin aliento desde un arriesgado ángulo.

La conductora del programa “Qué importa”, de Imagen Televisión, arrancó suspiros a lucir sus curvas en un bañador lila, con el cual volvió locos a sus fans en Internet, incluido a su esposo Eduardo Videgaray, quien no pudo evitar comentarle en la publicación que compartió.

Y es que si algo tiene Sofía Rivera Torres es el tino para lucir espectacular con cualquier atuendo que se ponga y en esta ocasión casi no deja nada a la imaginación al posar con un sexy bañador lila con el que impactó las redes con su cuerpazo, dándole un plus a la imagen con el arriesgado ángulo del tiro de la cámara.

Lee también: Carmen Villalobos presume sus curvas en diminuto bikini oscuro

Un picado fue suficiente para que es la presentadora de televisión demostrara por qué es una de las consentidas en redes sociales pues el favorecedor ángulo le permitió presumir sus encantos únicamente sentada y haciendo la cabeza para atrás, dejando captar su silueta perfecta en una fotografía.

La actriz de la telenovela “Si nos dejan“ impresionó sus casi 700 mil seguidores en Instagram con la postal, en la que aparece al lado de una piscina luciendo un traje de baño de dos piezas en color lila con estampado de flores blancas, el cual le permitió destacar sus nenas y sus piernas del millón, llevándose cientos de piropos.

Sofía Rivera Torres no dudó en compartir la imagen utilizando también unos lentes en forma de corazón y mandando un beso hacia la cámara, mientras bronceaba su piel bajo el sol de otoño y compartía el siguiente mensaje en el post: “Felt Cute”, desatando una serie de respuestas por parte de sus seguidores.

Eduardo Videgaray no pudo evitar reaccionar a la publicación y le comentó: “¡No te pases! ¡Ya estoy mayor, me vas a infartar!“, provocando la risa de los fans de la conductora de televisión, quienes siempre les han echado “carrilla” a la pareja por la diferencia de edad que hay entre ellos.

Lee también: Malillany Marín le hace competencia a Thalía con fina cinturita en leggings color piel

El resto de los seguidores de Sofía Rivera Torres en Instagram también se pronunciaron en los comentarios y resaltaron la belleza de la actriz estadounidense, quien pronto podrá ser vista por la pantalla chica en México ante el inminente estreno de la telenovela “Si nos dejan“, el próximo 1 de noviembre.

“Hermosa“, “Me encantas“, “Estás de impacto“, “Divina“, “Me encantas, preciosa, qué bonita estás“, “Sofía, eres muy hermosa“, “Chiquita hermosa“, “¡Dios mío!“, “Te pasaste lo hermosa que eres, que tengas una buena semana, cuídate“, “So hot”, “¿Pero por qué lo tienes todo, bebé?”, “No hay palabras para comentar tu foto, sólo puedo decir espectacular”, “Wow! Diosa”, “Aparte de divertida, guapa”, “Eres una bella, Sofi”, fueron algunas de las impresiones que se pueden leer en la publicación de la presentadora de televisión.

Síguenos en