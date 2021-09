Sofía Rivera Torres cierra festejos de cumpleaños con un topless en Las Vegas

Seguramente Sofía Rivera Torres no olvidará su cumpleaños 29 pues lo celebró por todo lo alto desde Las Vegas y cerró sus festejos muy a si manera, dejando a sus fans con la boca abierta con una osada imagen que compartió en sus redes sociales.

La presentadora de televisión finalizó las celebraciones con un topless desde su habitación de hotel en Las Vegas, frente a un gran vidrio que daba justamente a las avenidas principales de la llamada Ciudad del pecado.



Parada frente a un gran ventanal y sin nada en la parte de arriba, Sofía Rivera Torres cerró los festejos de cumpleaños y celebró la llegada de uno más, acompañada por su esposo Eduardo Videgaray, con quien pasó el fin de semana en Las Vegas.

Luego de presumir cuerpazo en un bikini negro el día de su cumpleaños, la conductora del programa “Qué importa”, de Imagen Televisión, no podía desaprovechar la oportunidad de hacer alguna de sus locuras y lo hizo de una manera que no dejó indiferente a nadie pues su silueta se adivinaba en el reflejo.

Parada de frente a una amplia ventana de cristal y dando la espalda a la cámara, Sofía Rivera Torres dejó su torso desnudo y con un topless hacía la calle dio fin a las celebraciones como sólo ella sabe hacerlo.

Levantando los brazos y con su cabello rubio cayéndole por la espalda y cubriendo su torso, la actriz de “Si nos dejan” dejó con la boca abierta a todos: “Si ayer cumplí 29 pero no me acuerdo, según Thalía todavía tengo 28, ¿no? #hbd to me #vivalasvegas”, escribió y recibió cientos de comentarios en Instagram.

“¡Qué hermosa, espero que te la hayas pasado de lo mejor!”, “De fotógrafo lo traes al buen amigo Videgaray”, “Se te olvido el reflejo del vidrio”, “Nice View, Sofía”, “Deseo la hayas pasado super, Sofía”, “Diosa”, “La más bella de México”, “Qué hermosa cabellera”, “Voltea, yo también quiero ver”, “Topless!”, fueron algunas de las reacciones.

Con esta fotografía, Sofía Rivera Torres cerró un viaje relámpago a Las Vegas para celebrar su llegada a los 29 en el que disfrutó mucho pues estuvo acompañada por su esposo Eduardo Videgaray, además de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.

La actriz y conductora de televisión se encuentra en un buen momento profesional luego de debutar en las telenovelas en “Si nos dejan” y está ansiosa que se estrene pronto en México para deleitar a sus fans con su talento para la actuación.

