Sofía Rivera Torres brilla como diosa griega y exhibe piernas en vestido tornasol

Exhibiendo piernas en un impresionante vestido rosa de tornasol de pronunciadas aberturas, Sofía Rivera Torres paralizó las redes sociales con su espectacular outfit bajando las escaleras, simulando a una diosa griega descendiendo del Olimpo.

La conductora del programa “Qué importa”, de imagen Televisión, dejó a sus fans con la boca abierta al brillar como diosa en un elegante vestido largo que le permitió sacar su estilo más sofisticado y sensual, lista para robarse todas las miradas.

Bajando por unas escaleras, Sofía Rivera Torres modeló el impresionante vestido rosa tornasol con el que lució fantástica, provocando fantasías entre sus miles de admiradores en redes que no pudieron evitar compararla con una diosa griega y rendirse a sus pies.

Desde su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió un par de imágenes del outfit que utilizó para la boda de su hermano el pasado fin de semana en San Diego, California, y dejó a todos babeando por lo espectacular y hermosa que se veía con el atuendo.

El vestido, confeccionado en tela brillante rosa tornasol, era de mangas largas y holgadas, con cuello en V, falda larga y un par de aberturas que llegaban casi a la cadera, dejando que la famosa presumiera sus larguísimas piernas con este sexy detalle.

La actriz de la telenovela “Si nos dejan” se lució también con unas zapatillas altas y plateadas, tipo stiletto, con las que alargó aún más su figura. El vestido tornasol tenía también un detalle de cinturón dorado que se ceñía a la parte más delgada de su torso, y una gran abertura en la espalda.

“Home for the weekend. ¡Aquí de trepadora, qué bien se siente volver a casa! ¿Qué opinan del vestido que usé para la boda de mi hermano?”, preguntó Sofía Rivera Torres a sus fans al presumirle su look, el cual complementó con el cabello recogido en un chongo bajo y aretes dorados.

Los más de 600 mil seguidores de la presentadora de televisión reaccionaron en los comentarios de la publicación y la llenaron de piropos ante las espectaculares fotografías que compartió, y algunas de sus fans hasta le pidieron que les prestara el vestido rosa tornasol con el que parecía una diosa griega.

“¿Me prestas tu vestido?“, “¡Súper linda!“, “Tú siempre tan hermosa y tu vestido se ve tan lindo“, “Divina always”, “Te amo mucho, Sofía diosa”, “Lo que te pongas te ves súper”, “Trepadora… Nada te queda mal… Ni un costal”, “#FashionIcon”, “¡Está hermoso, pero lo que cuenta es la percha!“, “Tan chula“, “Que sin duda alguna fuiste la invitada más hermosa, elegante y espectacular de esa boda. Y el buen Eduardo Videgaray, el más feliz“, “Sofía, ¡eres una diosa! Con todo respeto para Eduardo Videgaray”, fueron algunas de las reacciones que cosechó Sofía Rivera Torres con su publicación en Instagram.

