Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, sorprende con esbelta figura en bikini blanco

La actriz Sofía Castro, hija mayor de Angélica Rivera, sorprendió recientemente a sus fanáticos al lucir esbelta figura en bikini blanco y es que, luego de celebrar el cumpleaños de su papá -el productor de telenovelas José Alberto Castro- y de prácticamente terminar las grabaciones de la telenovela "Malverde: El Santo Patrón" de Telemundo, se tomó unas vacaciones en la playa.

Sofía castro es fanática de lucir cuerpazo en la playa y la piscina, dos de sus sitios favoritos para pasar el cálido verano en Miami o en playas de México. Recientemente se le ha visto posando con sus outfits playeros más diminutos y luciendo su esbelta figura, pues cada vez, la actriz de 24 años, luce más delgada.

Durante su estancia en el mar la actriz de "El Dragón: el regreso de un guerrero" (2019-2020), también lució un par de bikinis de estampado animal print en versión cebra y otro de un cálido tono amarillo, a través de los cuales, la hija de 'la Gaviota', presume orgullosa su figura.

"Take me" (Tómame) escribió la hermana mayor de Regina y Fernanda Castro, al pie de su última publicación, no sin antes postear los emojis de "back" (volver), el sol y una gigantesca ola de mar.

Postal en la que luce una escuálida y esbelta figura sin un gramo de grasa y parada sobre un pie al filo de la piscina y con un mágico paisaje de arena, sol y mar atrás de ella; así como algunos camastros de playa con sombrillas.

Algunas famosas como Sandra Echeverría, fue una de las primeras en reaccionar con un "Divinaaaa!!", no sin antes postear una llamarada de fuego, un corazón vibrante y un aplauso. Kimberly Dos Ramos siguió el ejemplo anterior, sólo que expresó un "Mana".

Por otro lado, su papá, reaccionó a la espectacular figura de su hija y escribió: "Que bonita foto! Quién te la tomó????", lo que podría indicar que fue le propio productor de televisión quien la captó. Renata Notni, con quien compartió créditos en "El Dragón", tampoco pudo quedarse atrás con sus llamaradas de fuego.

Su hermana Fernanda Castro, el maquillista de las estrellas Vico Guadarrama, la actriz Luz Ramos, Isabella Castillo, Claudio Rocca, Alan Slim -entre otros-, también reaccionaron a la belleza y escultural figura de Sofía Castro.

Hasta el momento, la famosa de 24 años de edad, ha puesto al mundo de cabeza con lo bella que es y lo sensual que luce con sus postales en bikini. Un total de 24,690 seguidores han aplaudido su instantánea y ha recibido más de 130 comentarios.

