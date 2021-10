No cabe duda que Aleida Núñez sabe cómo encender las redes sociales con sus arriesgadas poses en reveladores outfits y esta vez se atrevió a jugar con fuego al presumir sus atributos en un sexy vestidito color tinto con el que enloqueció a sus millones de fans.

La presentadora de televisión mostró lo que tiene recostada sobre un sillón y levantándose el vestido, dejando ver sus torneadas piernas y un poquito más con su osada posición que seguramente provocó que sus admiradores le hiciera un zoom a su atrevida imagen.

Con sus postales, Aleida Núñez jugó con fuego y encendió pasiones entre sus fans de redes sociales, presumiendo sus impresionantes curvas en el vestido tinto de aberturas con el que dejó a todos con la boca abierta, mostrando sus encantos desde un sofá.

La actriz de la telenovela “Contra viento y marea” compartió con sus 3.4 millones de seguidores en Instagram una serie de tres fotografías en las que presume su cuerpazo en arriesgadas poses desde un sofá blanco, sin miedo a “quemarse“, según el mensaje que acompañó la publicación.

En la primera fotografía, Aleida Núñez aparece sentada en el sillón con las manos recargadas hacia atrás y subiendo una de sus piernas en el mueble, haciendo que el vestido se levante con las pronunciadas aberturas que tenía a los costados.

Aunque la prenda no era escotada y contaba con un cuello de tortuga, no hizo falta, pues Aleida Núñez se las ingenió para presumir sus encantos recostándose en el sillón con su cadera de ladito no sólo para exhibir sus sensacionales piernas en unos altos tacones negros, sino también para dejar ver el inicio de su voluminosa retaguardia.

“Para aprender a jugar con fuego hay que perder el miedo a quemarse…”, es lo que escribió la famosa actriz, cantante y empresaria mexicana, quien recibió cientos de piropos por parte de sus seguidores, que ni tardos ni perezosos se hicieron presentes en los comentarios del post.

“Adorable“, “Mi novia bella“, “Sexy“, “Muy bella“, “Fantástica“, “Hermosa mujer, me encanta mucho“, “Estás hermosísima“, “¡Qué hermosas, corazón!“, “No me canso de admirarte“, “Lindura“, “Espectacularmente bellísima”, “Divina“, “¡Qué hermosa figura, y las piernas están divinas!“, “Hermosa, ¡qué bellas piernas, mi reina!“, “¡Qué belleza y qué piernas más lindas tienes!“, “¡Qué diera por encontrarte así en mi sofá“, son algunas de las reacciones que se pueden leer en la publicación.

En los últimos días, Aleida Núñez ha enloquecido las redes al posar con tremendas prendas de lencería con las que se ha llevado miles de piropos por parte de los internautas, confirmándose como una de las famosas preferidas por su creación de contenido y por poseer un cuerpazo que pone a temblar a cualquiera.

