¡Sin tapujos! El Coyote se le va a la yugular a Ninel Conde

Gran controversia han generado las recientes declaraciones de José Angel Ledezma Quintero, mejor conocido como El Coyote, respecto a que Ninel Conde. El cantante de banda mexicano ofreció una entrevista al programa Suelta la Sopa en donde dio su opinión respecto a algunas cantantes mujeres ddel regional mexicano por lo que no dudó en criticar al Bombón Asesino.

Al ser cuestionado sobre el escaso número de mujeres que se atreven a cantar música regional mexicana y del poco apoyo que reciben, tanto del público como de disqueras, El Coyote señaló que para él, Jenni Rivera es la única mujer que hasta el momento ha "arremangado" el cerco.

"La única que arremangó el cerco machin, que en paz descanse, Jenni Rivera y va estar canijo para que salga otra como Jenni Rivera", dijo. Respecto a que si Chiquis Rivera podría ocupar el lugar de su madre, el cantante prefirió abstenerse a opinar. El Coyote aseguró que se tendrá que esperar 100 más para que haya otra igual a Jenni Rivera.

Lee también: ¡Irreconocible! Lis Vega impacta con parecido a Ninel Conde

"La única que arremangó el cerco fue Jenni Rivera y de ahí para adelante yo creo que vamos a tener que esperar unos 100 años más", aseguró. Respecto a Lucero, quien recientemente incursionó en el género de banda. "Yo creo que la gente ya se enfadó de Lucero como se pueden enfandar un día de El Coyote", señaló.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención y que ha divido opiniones en las redes sociales fue cuando fue cuestionado sobre Ninel Conde a lo que dijo "Estamos hablando de cantantes", dijo al reportero mientras este insitía de que la también actriz era cantante. "Si canta pa ti canta, para mi no canta viejo , estamos hablando de cantantes, hay unas que le hacen la lucha de cantar , estamos hablando de cantantes", finalizó.

La opinión de El Coyote causó un revuelo en las redes sociales, mientras unos apoyan las declaraciones del sinaloense otros critican la forma en que se expresó el cantante de las famosas.

“Jjaaaaaaaaa este señor no le da miedo decir la verdad”, “ Muy de acuerdo , no canta no tiene talento para nada”, “Estoy de acuerdo con El Coyote!!? La mayoría no canta, lo unico que venden es su cuerpo!! Salen con poca ropa para vender y llamar la atención... No tienen talento!!”, “ Ese coyote metiche ni es de hombres meterse con mujeres “No debes hablar de mujeres tu tampoco cantas pesimo”, son algunos de los comentarios en Youtube.