Sin sujetador y en calzón, Belinda le da la bienvenida al verano

Dejando atrás los rumores que apuntan a que está embarazada, Belinda se despojó de casi todo para posar de una manera muy sensual y presumir su cuerpazo sin sujetador y en calzón, deleitando la vista de los caballeros y demostrando que conserva la estilizada figura que siempre la ha caracterizado.

Recargada sobre la pared y con sólo una camisola cubriendo sus encantos, la protagonista de “Cómplices al rescate”, producción de Televisa, sorprendió con una imagen en blanco y negro que colgó en sus redes, dándole así la bienvenida al verano.

Las espectaculares fotografías deslumbraron a sus millones de fans pues Belinda dejaba ver sus curvas perfectas sin sujetador como pocas veces, además del grado de sensualidad que les imprimó con el tono de la postal y las prendas elegidas, que la convirtieron en tendencia en las últimas horas y le ganaron millones de visitas a su perfil de Instagram.

Con un calzón de corte bikini de una reconocida marca de ropa interior y una camisa blanca de cuello y puño, Belinda posó abriendo la prenda superior y cubriendo sólo parcialmente parte de sus encantos, dejando ver su abdomen plano, con lo que echó por tierra los rumores que se han cernido sobre ella y su supuesto embarazo.

Con una toalla en la cabeza y la mirada perdida, Belinda luce despampanante y presume sus muslos perfectos mientras le da la bienvenida al verano de una manera muy sexy, volviendo loco al mismo Christian Nodal, con quien está comprometida.

“Hola veranito”, escribió la cantante mexicana acompañando las postales con emoticones de soles, corazones, arcoíris y flores, y sus fans reaccionaron en las redes llenado de comentarios la publicación en la red social de la camarita, envidiando a su novio.

“¡Quién fuera Nodal!”, “Belinda, ¿si me dejas respirar un segundo?”, “Hermosa princesa del pop latino”, “La más hermosa”, “¡El cuerpón!”, “Impactada”, “Pero qué bella eres”, “¡Cuánta perfección!”, “Aire, por favor”, “Preciosa”, “Me va a dar algo…”, “She is the moment”, “¡Con razón todos se la tatúan!”, “¿Entonces no estás embarazada?”, fueron algunas de las reacciones que arrancó Belinda con su sexy foto en topless.

También llamó la atención que entre los millones de “Me gusta” que recibió el post no estaba el de su novio Christian Nodal, pues ambos suelen demostrarse su amor continuamente por esta vía con fotos o estados, como cuando hicieron público su compromiso y trascendió lo lujosa que fue la pedida, incluyendo un anillo de varios millones de dólares.

Actualmente, Belinda está enfocada en su carrera como actriz y se encontraba en las grabaciones de una serie para Netflix en España, siguiendo los pasos de Danna Paola, quien agrandó su fama al participar en las primeras temporadas de “Élite”.

