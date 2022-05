Sin sostén y en braguita blanca, Livia Brito alegra el corazón de sus bebés

Para alegrar el fin de semana, la actriz cubana Livia Brito consintió a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir unas fotografías en las que aparece con una braguita blanca y en las que presume lo bien que la está pasando el fin de semana tras una larga jornada de grabaciones de la telenovela La Mujer de Nadie, melodrama que protagoniza junto a Marcus Ornellas.

Para nadie es secreto que la estrella de Televisa se ha convertido en una de las actrices favoritas de la televisión y una de las más asediadas en redes sociales, motivo por el que día a día se encarga de conquistar aún más al público con su belleza, tal y como lo demostró en una reciente publicación en Instagram en la que aparece desde una paradisiaca playa con un sensual outfit playero-deportivo. Se trata de una blusa blanca sin sostén y una braguita blanca de hilo con la que alegró el corazón de sus bebés.

Las candentes imágenes fueron acompañadas por un mensaje en el que la famosa expresa que el cuerpo y la mente tienen que descansar. "El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría mis bebés! No olvidemos ninguno. ¿Qué harán este fin de semana bebés? #liviabrito #playa #paz #alegria #felicidad", escribió Livia Brito junto a las imágenes con las que dejó al descubierto su espectacular figura y dejó poco a la imaginación de sus fans.

Como era de esperarse, la protagonista de La Desalmada se ganó miles de aplausos por parte de sus 'bebés de luz' al aparecer sin sostén y en braguita blanca.

"Dios mío! Cuánta belleza!! ", "Así es, primero tu paz porque lo más importante es que eres ser humano primero que nada", "Hermosura de muñequita", "Tan bella y guapa ", "Uuffff casi me desmayo", "Una súper belleza", "Cuerpower", "Tu belleza no tiene explicación", "Eres todo una explosión bebé ", "A mí me gusta mucho de esas", son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que hace unas horas comenzó a viralizarse una imagen en la que supuestamete Livia Brito agrede a un reportero de Ventaneando. El periodista utilizó sus redes sociales para acusar a la famosa de agresión, además de intento de robo de su celular, por lo que hizo un llamado a sus colegas para tener precaución a la hora de entrevistarla.

"Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que tocó vivir a ti estimado paparazzi", se lee en una parte del comunicado en el que también pide a sus colegas evitar entrevistar a la famosa e incluso aseguran que no entiende porque Televisa sigue teniendo en sus filas a personas como ella.

"Amigos de la prensa cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer , suele golpear, intimidar., y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado y se transmitirá el lunes en Ventaneando" remató el periodista supuestamente agredido por Livia Brito.

