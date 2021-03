Sin sostén, Chiquis Rivera baila sensualmente con un minivestido amarillo y tacones

Chiquis Rivera volvió a levantar revuelo en un adelanto del programa ‘Tengo talento, mucho talento’, que se transmite por Estrella TV, al aparecer bailando de manera muy sensual con un atuendo amarillo muy sexy, que la hacía lucir sus piernas.

La hija de Jenni Rivera confirmó así su participación como jueza en la próxima temporada del programa, en el cual artistas de habla hispana muestran su talento ante un jurado que les da notas buenas o malas, hasta encontrar ganador.

Los productores de ‘Tengo talento, mucho talento’ encontraron una gran forma de hacerle publicidad al proyecto aprovechando la fama de Chiquis Rivera, que es uno de los ganchos por los que la gente lo siguió en la temporada anterior y en esta ocasión no será la excepción.

La cantante de regional mexicano aparece en un pequeño clip, subido a la cuenta oficial de Instagram del programa, enfundada en un minivestido amarillo, con un gran escote y sin sostén, mientras baila en tacones y se mueve frente a la cámara como sólo ella sabe hacerlo.

En el video aparecen las palabras “Marzo/29 Nueva temporada” y en la publicación se confirma la información: “Ya falta poco para la nueva temporada de ‘Tengo talento, mucho talento’. @Chiquis”, por lo que la cuenta regresiva está en marcha para volver a ver a la intérprete de 'Me vale'.

La publicación generó miles de ‘Me gusta’ por parte de los seguidores y muchos de ellos expresaron sus ganas por participar en esta nueva entrega y poder mostrar su talento frente a Chiquis Rivera, quien ha sido una de las jueces más implacables.

“Yo quiero cantarles a ustedes aunque no me hagan famoso. No busco fama, sólo quiero compartir mis temas con todos para que los escuchen una vez aunque sea”, “Yo quiero participar para enseñarles todo mi talento a Chiquis Rivera y a Ana Barbara, besos a las dos”, son algunas de las reacciones que se leen en el post.

Esta temporada de ‘Tengo talento, mucho talento’ será exclusiva para mujeres, por lo que el poder femenino estará presente y quien mejor para representarlo que Chiquis Rivera, quien ha pasado por un proceso emocional de muchos cambios.

Además, la ‘Princesa de la banda’ es una mujer que está a favor del amor propio y promueve la aceptación del cuerpo tal como es, por lo que será, sin duda, una de las juezas con mayores herramientas para calificar a las concursantes.