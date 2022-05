Tras aparecer como una "mamacita" el pasado 10 de mayo, fecha en que se celebra a las madres de casi todo el mundo, la modelo Demi Rose se lució sin reservas ni prejuicios, mostrando sus enormes atributos al natural y dejando muy poco a la imaginación de sus fans.

La británica de 27 años, no ha parado de tener actividad en sus redes sociales en lo que va de este 2022 y el pasado 11 de mayo no fue la excepción. Pues Demi Rose volvió a hacer de las suyas con par de postales en las que incluso se muestra recién salida del agua.

Pero Demi Rose lució no sólo sus exuberantes "amigas", sino que además se dio el lujo de presumir la impecabilidad de su piel y la belleza de su rostro, haciendo "ojitos" como los conocidos personajes de Disney como son la ratoncita "Minnie" y la patita "Daisy".

En casa y haciendo de las suyas

Fue desde la isla de Ibiza, España o Ibiza Magic Island, como la llama la británica, que se dio el lujo de volver a cautivar a sus seguidores por millonésima vez, luciendo el par de enormes atributos que tiene de bajo de su rostro, y con lo que si duda alguna, se mantiene como una de las modelos más visitadas en las redes sociales.

"Healthy, hydrated, been working out daily, feeling balanced & I’m grateful. It’s good to be home! Also back to my natural colour… you like?", escribió la top model de raíces eutopeas, lo que en Español se traduce a una declaración de salud absoluta: "Saludable, hidratada, haciendo ejercicio todos los días, sintiéndome equilibrada y estoy agradecida. ¡Es bueno estar en casa! También vuelvo a mi color natural… ¿os gusta?".

Y es que, después de una intensa gira de trabajo por América, continente en el que visitó a países como México y Estados Unidos y luego en Francia, la británica ha recobrado su color natural, un tanto apiñonado.

Su colega chilena Daniella Chávez escribió: "Beautiful Babe" (Hermosa chica), mientras que Daphne Joy dijo: "My baby boo" (Mi bebé Boo). También hubo quien la llamó "Inmensa" o destacó su "impresionante perfil" de Instgram.

A cuatro días de su publicación, Demi Rose ha logrado cautivar a Daniella Chávez y a un acumulado de 297.810 personas más. Además, se pueden leer alrededor de 3,400 mensajes.

