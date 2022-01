Sin reparo, Michelle González luce escotado vestido para empezar el 2022

Después de más de tres meses de grabación de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", y tras una pausa para festejar el fin de año 2021, la actriz Michelle González, quien da vida a la villana Olga Pascual, lució sin reparo, un escotado vestido con el que incluso, recibió el 2022.

Pues la actriz y hermana de la productora de telenovelas Giselle González, con quien hizo mancuerna en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) como la también malvada Fernanda Navarro, no escatimó en lucir su curvilínea figura con un outfit de top y falda larga con el que dejó pasmados a más de uno.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, Michelle González lució escotes por doquier celebrando la llegada el 2022. Pero no lo hizo sola, pues a su aventura se sumaron famosas como Cynthia Alesco de "Vencer el Pasado" (2021) y María Chacón quien inició su carrera en Código FAMA y luego brincó a las telenovelas de corte infantil debutando en "Alegrijes y Rebujos" (2003-2004) como la inolvidable Chofis.

Fue con una serie de fotografías que Michelle González presumió su forma de cerrar un ciclo y recibir a uno nuevo en compañía de sus amigos de la farándula y otros más. Con un mensaje corto pero concreto, la villana de "Mi Fortuna es Amarte" -producción de Nicandro Díaz González para Televisa-, dio la bienvenida al presente año escribiendo "22’..." entre corazones blancos y estrellas.

Desde Miami, Florida, fue el sitio donde González se reunió con amigos y dio la bienvenida al 2022, año en el que se le seguirá viendo en "Mi Fortuna es Amarte" y tal vez, ya tenga bajo la manga algunos proyectos más. Pero lo pronto se le vio divertirse con sus amistades a parte de lucir muy sexy y atrevida.

Un outfit verde limón que se conforma de un top de escote cruzado y una falda larga con pronunciada abertura que aunque queda a la altura de la cintura, claramente deja ver que la actriz de 29 años se olvidó de la ropa interior, fue con el que Michelle González se lució sin escatimar el último día del 2021 y el primero del 2022.

Y tras ello, los comentarios no han parado de llegar a su publicación; algunos se leen como "The best energy #2022" (La mejor energía #2022) por parte de la propia Cynthia Alesco, con quien Michelle compartió la aventura. Gemma Garoa de "Contigo Sí" (2021), también se pronunció a la belleza de las actrices: "Que mamissss... happy New Years friend".

María Chacón no olvidó externarle sus sentimientos a sus amigas: "LAS AMO", mientras que Tania Lizardo también expresó: "Manooooo... preciosa sigue brillando". Al momento, Michelle González ha logrado cautivar a no menos de 20,400 seguidores y se pueden leer 172 comentarios.

