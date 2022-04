Sin pudor alguno, Maribel Guardia muestra su anatomía perfecta en vestido de espalda descubierta

No podía pasar un fin de semana sin las presencia de la actriz Maribel Guardia en redes sociales y no sólo eso, sino que además cerró con broche de oro. Y es que la costarricense no tuvo reparo y sin pudor alguno, ha mostrado su anatomía perfecta con un vestido de espalda descubierta que deja muy poco a la imaginación.

Posando de perfil y lista para irse al teatro Aldama donde presenta su obra de teatro "El Tenorio Cómico" en la Ciudad de México, la actriz se lució en el jardín de su lujosa residencia mientras se olvidó de esconder sus encantos.

Y es que la costarricense dejó ver con ese vestido de pronunciado escote en su espalda que por supuesto, no utilizó sujetador, por lo que casi se le sale uno de sus encantos; pero aún así, Maribel Guardia ya ha empezado a recoger miles de 'Me gusta' y decenas de comentarios tras su publicación dominguera.

Esta vez, fue con un vestido de fondo blanco con flores color naranja y hojas verdes (muy primaveral) largo pero de cuello tipo Halter (que va prendido únicamente del cuello con un lazo), que la esposa del abogado Marco Chacón, lució su anatomía perfecta y una gran sonrisa.

"#felizdomingo. El pesimista se queja del viento, El optimista espera que cambie, El realista ajusta las velas. #look @ivc_collection", se lee en la descripción de su publicación, que ya ha puesto a pensar a más de uno.

El escote dominguero sin pudor

Y los primeros comentarios, tras posar con ese encantador vestido escotado, ya se empiezan a leer: "Que hermosa... muy feliz domingo", "Hermosa bebecita", "Excelente reflexión! Besos preciosa!", "Guapura", "Te amooooo chuladaaaa", "Cuerpazo !! Guapa como siempre!", seguido de un cuarteto de llamaradas de fuego.

Y los comentarios siguen: "Gracias preciosa, espero estéis disfrutando del fin de semana...Eres un amor [desde España]", "Mi preciosa, te quiero... ya casi te veo" o "Esa espalda bebé, te la llenaría de besos", "Mi Linda Maribel Tan Bella... Te Amo, Besos", "Que preciosa estás", "Hermosa como siempre. Ya quiero verte el 23 en Costa Rica".

"Mi amor platónico", también figuran dentro de los mensajes. Además Maribel Guardia ya ha recogido 5,323 corazones rojos y alrededor de 100 mensajes

