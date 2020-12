¡Sin pudor! Alejandra Guzmán y la vez que enseñó todo

Fue en el año de 1993, cuando apenas tenía 25 años, que Alejandra Guzmán decidió mostrar al mundo sus encantos posando en una conocida revista para caballeros. Sin pudor alguno, la hija de Silvia Pinal deleitó a miles de hombres al posar sin nada de ropa cuando apenas era una jovencita, sin embargo, en ese tiempo ya gozaba de una gran popularidad como cantante por lo que aparecer en la revista para caballeros provocó una controversia.

Los innombrables temas como ; Eternamente bella, Llama por favor, Mentiras piadosas , Hacer el amor con otro, entre otras, han sido algunos de los éxitos de la cantante y por los que actualmente se mantiene vigente y goza de una gran popularidad , aparte de ser parte de la prestigiosa familia pinal.

Sin embargo, no fue la única vez en la que cantante se ha encuerado, pues en el 2016 volvió a repetir las escenas, así lo anunció: "Me voy a encuerar para que vean que todavía estoy muy buena, además por supuesto porque me can a pagar una buena lana, porque yo por unos cuantos pesos no me quito la ropa.?, expresó la cantante en su momento.

Alejandra Guzmán es la tercera hija de Silvia Pinal y una de las más conocidas en el medio del espectáculo. Y aunque la vida de la rockera ha sido un tanto difícil- desde sus adiciones a las drogas hasta sus cirugías estéticas- la cantante sigue estando en el gusto del público.

Lee también: ¡Irreconocible! Así lucía Fernando Colunga en sus inicios como actor

Y aunque este 2020 ha sido un año difícil para el mundo por la pandemia del coronavirus, Alejandra Guzmán al igual que muchos artistas ha tratado de mantenerse activa en sus redes sociales para estar más cerca de su público , pese a que en muchas ocasiones es severamente criticada.

Tal fue el caso de hace unas semanas cuando decidió posar junto a su madre Silvia Pinal en Instagram sin una gota demaquillaje, fotografía que rápidamente dividió opiniones en dicha red social. Mientras unos aseguraban que se veían divinas , otras no dudaron en insultar a las famosas diciendo que parecían momias.

Hablando del Tío Hugh Hefner.

¿Recuerdan cuando Alejandra Guzmán salió en Playboy México?#TwitterAsilo pic.twitter.com/KivrgcezCv — Jota Pe �� (@barvak) September 29, 2017

Sin embargo, las asrtistas se quedaron solo con los comentarios positivos. “Bellas, dos mujeres lindas, luchadoras y chingonas”, “Súper padre, qué convivas mucho con tú mami”,”Un beso a tu mamá las dos están hermosas”, “Empoderadas y talentosas, las queremos mucho”, “Son un talento nacional, por favor nunca cambien”, expresaron en redes sociales.

Otras de las cosas que han puesto en el ojo a Alejandra Guzmán son cirugías y el distanciamiento con su hijaa Frida Sofía, quien la acusó de meterse con su novio. En la cuestión de operaciones, fue en el 2009 cuando la cantante vivió una terrible experiencia cuando decidió aumentarse los glúteos y posteriormente se dio cuenta que le habían inyectado una sustancia llamada metil metacrilato.

Pero eso no detuvo a la cantante y el 2018 repitió el proceso, volvió a los quirófanos para un nuevo procedimiento estético, ahora en el rostro.

OTRAS ARTISTAS QUE HAN POSADO EN LA REVISTA

Famosa como Laura Flores, Frida Sofía, Yuri, Stephanie Salas, Gaby Ramírez , Olivia Collins, ‘La Chiva’ Silvia Irabien , Celia Lora , Lorena Herrera, Vanessa Bauche , Pilar Montenegro, Lourdes Munguía y Fabiola Campomanes .

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ