Sin pijama, Tabata Jalil destrona a Cynthia Rodríguez en Los reyes del playback

El nuevo reality de “Venga la alegría”, titulado “Los reyes del playback”, ha caído con el pie derecho entre los televidentes pues los conductores del matutino de TV Azteca se han caracterizado como artistas famosos y han realizado performances que dejan a más de uno con la boca abierta y ahora fue el turno de Tabata Jalil de deslumbrar, apareciendo con el tema “Sin pijama”.

Luciendose en un entallado body negro, la presentadora de televisión destronó a Cynthia Rodríguez en “Los reyes del playback”, quien se había mantenido en la cima sorprendiendo en cada una de sus coreografías, pero ahora, su compañera le dijo “quítate que ahí te voy”.

“Sin pijama”, de Becky G y Natti Natasha, fue el tema que eligió Tabata Jalil para realizar su performance de este viernes, arrebatando suspiros con su figura en un ajustado body negro y unos altos botines, destronando a Cynthia Rodríguez como la “Reina del playback”.

Bajo una lluvia artificial, la conductora de televisión sorprendió a todos y dejó sin aliento a los televidentes y a sus fans en redes sociales, luciendo cuerpazo y tremendos atributos en un ajustado Body hecho a su medida, con el cual destacó todos sus encantos.

La presentadora de “venga la alegría“ se presentó a la eliminación de Reyes, buscando mantener su lugar dentro del mini Reality “los reyes del playback“, y dejó a todos con la boca abierta con su imitación de “sin pijama“, presumiendo sus curvas moviéndose al ritmo de la música.

La coreografía inició desde una cama redonda donde Tabata Jalil apareció con el entallado body negro y una bata de dormir, destacando sus torneadas piernas y estilizando su figura en unos botines de punta y tacón de aguja, mientras cantaba “Sin pijama” de Becky G y Natti Natasha.

Instantes después, la presentadora de televisión se despojó de la bata y bailó bajo una lluvia artificial, presumiendo sus atributos mojados, en una visión que volvió locos a sus admiradores en redes sociales, que no tardaron en manifestarse en los comentarios de la publicación realizada desde la cuenta de Instagram de “Venga la alegría”.

“¡Bien!“, “¡Wow!“, “¡Me quedé así!“, “Es lo máximo“, “¡De 10! Tabata, súper por fa, pídanle una vueltecita, no sean malos“, “Única Y original“, “Tierna pero picosa“, “Hermosa Tabata“, “Mi amor, ya hasta me duele el dedo de tanto like para que no te vayas“, “Hermosa“, “¡Fotos, fotos!“, “¡Oh, Dios mío!“, “¡No antojen!“, “¡Es una diosa!“, “¡Qué monumento de belleza!“, “¡Tabadiosa!”, “Lo hiciste excelente, como siempre, sigue brillando, eres una campeona”, fueron algunos de los comentarios para la presentadora de televisión.

Y es que aunque desde el principio de “Los reyes del playback” Cynthia Rodríguez se había robado toda la atención, ahora le salió competencia pues Tabata Jalil se puso a su altura y mostró que también tiene con qué darle batalla, provocando miles de suspiros entre sus fans. ¿Quién te ha gustado más?

