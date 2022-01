Sin perder el glamour, Daniella Chávez enamora con diferentes outfits

Durante los primeros días del 2022, la modelo Daniella Chávez ha arrancado con el pie derecho tras hacer una recopilación de fotos y vídeos y poner a pensar a los fanáticos, sobre cuál es su mejor versión, según se lee la pregunta que la chilena les hizo tras una reciente publicación en sus redes sociales, en la que, sin perder el glamour, enamora con diferentes outfits.

Los escotes y las transparencias son elementos que más le gusta presumir a la chilena de 36 años a la par de su cuerpazo, quien a decir verdad, entre más pasa del tiempo, mejor luce, pues es como lo buenos vinos.

La mañana de este jueves, la también ex conductora de Televisa, demostró que la clase no está peleada con el glamour y los escotes que sólo ella sabe lucir, pues su satisfacción no sería completa si no luciera sus encantos y atributos, los más sorprendentes de las celebridades de las redes sociales.

De color rojo y negro, Daniella Chávez, hipnotizó a más de uno con un video en el que aparece luciendo algunos outfits que utilizó durante los últimos meses del 2021, cuando fue su cumpleaños, por ejemplo, así como con el que cerró el año y le dio la bienvenida al 2022.

"Qué versión te gusta más de mí?", preguntó la chilena mientras aparece modelando y contoneando sus curvas sin dejar mucho a la imaginación a ritmo de "Infinity" de Jaymes Young.

"Todas!!!!!! Love you ami!" (Todas!!!!!! Te amo ami!), se lee en un primer comentario, aunque a alguien más le salió el poeta que lleva dentro: "Me gusta cuando callas, por que estás como ausente…". Otro fanático más no dudó en expresar: "Me encantas en todas las versiones, bebé deliciosa".

"So stunning" (Que impresionante), y lo fogoso de los mensajes tampoco pudieron evitarse "Te doy hasta que Chile gane un mundial!!!!". "Súper ángel", "Mamacita", "Beautiful", "Hermosa", son otros de los comentarios que ha generado la también cantante del género urbano.

Y desde la mañana de este jueves, Daniella Chávez ha logrado cautivar a más de 58,400 seguidores y se pueden leer no menos de 1,160 mensajes.

