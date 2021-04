Con su peculiar sentido del humor, Thalía sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer como nunca la habían visto, presumiendo papada y ojeras mientras jugaba con su mascota, un ave llamada Pikachu.

La protagonista de “Marimar”, producción de Televisa, no pudo evitar compartir con sus fans su rutina mañanera y los dejó a todos con la boca abierta cuando dejó ver lo que calificó como una “papada épica”, en un ángulo en que no se le había captado anteriormente a la intérprete de “Sangre”, quien, con su habitual sentido del humor, no le dio importancia.

Es más, Thalía mostró sin pena su “papada” y lo recalcó en sus historias de Instagram, donde unos instantes antes había subido unos videos compartiendo su rutina de maquillaje mañanera y reveló que estaba desvelada y por ello tenía unas enormes ojeras que tuvo que cubrir con algunos productos y truquitos.

La actriz suele hacer parte a sus seguidores de las actividades que realiza todos los días por ello están habituados a lo bromista que suele ser y vieron divertidos como hablaba sobre las ojeras que traía gracias a que se había despertado desde las 3 de la mañana.

“No se ve tanto pero traigo unas ojeras tenaces, me hice ahí un truco de ‘concealer’, es que estoy despierta desde las tres y media de la mañana, ¡hasta ahorita!”, dijo Thalía, mientras mostraba su rostro con algunos restos de maquillaje en la zona de la nariz y las mejillas, y su trabajo fue muy bueno porque de las ojeras no había rastro alguno.

Sin pena, Thalía presume papada y ojeras como no se le habían visto. Foto Instagram Thalía

En otra de sus historias, la bella cantante jugueteaba con su mascota Pikachu y mientras dudada en acariciarlo o no agregó una etiqueta a su clip en el que afirmaba: “Mi papada es épica”, y un sticker de payaso, bromeando sobre sus “imperfecciones” a sus 49 años, aunque siempre luce increíble.

Thalía bromeó sobre su papada con sus seguidores en redes sociales. Foto Instagram Thalía

Es esa actitud jovial y el carisma que siempre ha tenido el que ha hecho que Thalía sea una de las favoritas del público, pues lejos de hacerla inalcanzable ha logrado entrar a la vida de sus millones de admiradores de una forma muy sutil, desde sus personajes en telenovelas como “María la del Barrio”, “María Mercedes” y “Marimar”, hasta su presencia en las redes sociales, donde cuenta con 17.4 millones de seguidores sólo en Instagram.

Además, es una de las famosas que ha sabido mantenerse vigente en la industria por más de tres décadas y es por ellos que suele crear continuamente contenido para sus fans en internet, no sólo con sus historias, sino con publicaciones en las que luce sensacionales outfits o recordando sus telenovelas.

Thalía, quien está casada con el productor Tommy Mottola desde el año 2000, siempre se ha caracterizado por su gran belleza y talento, pues no sólo es una figura icónica en las telenovelas, sino que en el plano musical también ostenta algunos récords, como los 25 millones de discos vendidos en su carrera.