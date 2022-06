Sin miedo al éxito, Maribel Guarida luce sus oblicuos en top y falda corte sirena

Pese a las críticas de las que siempre ha sido objeto, pero sin que le quiten el sueño y sin miedo al éxito, la actriz Maribel Guarida lució sus oblicuos en top y falda corte sirena, look con el que ha descubierto a más de un poeta del siglo, gracias a los comentarios de los que se hace merecedora.

Entre una decena de atuendos que la costarricense modeló en sus últimas publicaciones de Instagram, destaca el outfit de color negro con amarillo que se prestó para que la actriz de teatro y televisión hiciera de las suyas, dejando a más de un@ con el ojo cuadrado.

Pues sin lugar a dudas, Maribel Guardia es digna de admiración tanto del público masculino como de las mujeres que reconocen que no cualquier fémina puede lucir así o similar llegada la tercera edad más unos añitos.

Sin miedo al éxito ni a las críticas

Fue durante la última semana de mayo, que la costarricense escribió al pie de su envidiada postal: "#feliz #jueves. No hay cielo sin tempestades ni caminos sin accidentes. No tengas miedo de vivir la vida TEN MIEDO DE NO VIVIRLA INTENSAMENTE #look @klaudethcollection".

Y sus más fieles fanáticos no tardaron nada en halagarla: "Muy buenas días guarancandilla tengas un buen jueves @maribelguardia", "Bendiciones guapa", "Guapísima mami tú no eres bebesita, tú eres bebesota", "Hola Maribel!! Hermosa!! Con mucha energía y vibra!! Luces súper con esa vestimenta ligera. Lindo día. Abrazos".

O "Chulada de mujerón", "Eres una diosa" y "Dios quiera algún día tenga mi abdomen igual de marcado que usted, y no marcado del resorte del pantalón jajaja... La amooo", se lee de sus fanáticas más fieles. "Guapa, me encantó el conjunto", "Hermosa de mi vida" y "Bellísima", también forman parte de los casi 300 comentarios que Maribel Guardia ha recibido.

Por otro lado, Maribel Guardia ha logrado llegar al gusto de casi 30 mil seguidores, quienes han dejado un corazón rojo, reaccionando a la belleza de la también cantante.

