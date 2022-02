Sin miedo a nada, Chiquis Rivera se oculta bajo el agua sin ropa y Don Cheto reacciona

Tal parace que para Chiquis Rivera no hay límites, el recato y la pena no van con ella, pues así lo volvió a dejar claro en una reciente publicación en redes sociales en donde posó muy al estilo de Karol G, pues apareció sin nada de ropa y ocultándose bajo el agua, por lo que Don Cheto tuvo que intervenir y pedirle a la hija de Jenni Rivera que se tapara.

Hace días, Chiquis Rivera se apoderó de la vista de sus más de cinco millones de seguidores de Insatgram al posar desde adentro de una piscina pero sin nada de ropa, sólo cubriendo sus voluminosos atributos con sus manos por lo que hizo reaccionar a propios y extraños con sus peligrosas curvas.

"¡Buenos dias! -agradecida", fue la frase con la que Chiquis Rivera acompañó la candente sesión fotográfica desde la alberca en la que se le ve disfrutando de un día soleado y en la que deja más que claro que no le tiene miedo a nada e incluso hizo hasta reaccionar a Don Cheto, personaje interpretado por Juan Razo.

La famosa recibió cientos de piropos en los que sus fieles admiradores no dudaron en admirar su belleza tras despojarse de todo, sin embargo, fue el comentario de Don Cheto el que se robó toda la atención. "Tapateee Yaneiiiii! pos que es esoooo?", escribió el famoso condutor de televisión en la publicación de Janney Marín Rivera.

Cabe mencionar que Don Cheto y Chiquis Rivera se hicieron muy amigos luego de que ambos trabajaran juntos en el exitoso programa "Tengo talento, mucho talento" , por lo que ahora el famoso no tardó en reaccionar a las candentes imágenes de la artista de 36 años.

"Chulada", "La más hermosa", "Gpi a la alberca", "mi reina hermosaa", "Tan Bella mi Chiquis ", "La mas diosaaa mi reina!", "Eres toda una divas muy linda", "Preciosa", "Riquísima mami eres un amor te amo", fueron otros de los comentarios en la publicación.

Otros de los famosos que reaccionaron a la candente sesión de fotos fue Lupillo Rivera, tío de Chiquis, quien le escribió: “¿Chikis… What are you doing!?”. Otra de las que no se pudo quedar callada al ver estás imágenes fue la actriz Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, quien colocó unos ojitos con corazones para decirle que le gustaron mucho las imágenes en las que se oculta bajo el agua y si nada de ropa.

