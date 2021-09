Sin maquillaje, Marlene Favela roba el aliento con perfecta figura en bañador

La actriz mexicana Marlene Favela robó el aliento de sus millones de seguidores de las redes sociales tras compartir unas imágenes en las que presume su espectacular figura en un bañador, tal y como lo hizo en algunas escenas de la telenovela La Desalmada de Televisa.

No es común que Marlene Favela se deje ver en bañadores, sin embargo, la intérprete de 'Leticia Lagos' en La Desalmada sacó su lado más coqueto y paralizó a sus casi cinco millones de seguidores de Instagram posando con un traje de baño de dos piezas de color oscuro y con estampado de flores.

Para está sesión de fotos la protagonista de Gata Salvaje posó sin una gota de maquillaje y con un grande sombrero que alcanzaba a cubrir gran parte de su rostro, mientras tiene una vista impresionante del mar. Además la famosa dejó ver sus imperfecciones en las piernas y abdomen.

Junto a las increíbles imágenes, la actriz de 44 años presumió que está oficialmente de vacaciones luego de las intensas semanas de grabaciones en La Desalmada, por lo que aprovechó para tomarse un merecido descanso. "¡¡¡Es viernes!!!! Y estamos oficialmente de vacaciones", escribió Marlene Favela junto a las imágenes que han sido toda una sensación en las redes sociales.

A escasas 23 horas, la publicación de la estrella de televisión ya acumularon más de 100 mil Me Gusta y cientos de comentarios en donde los fanáticos de la mexicana no dudaron en admirar su belleza. "Wow tan bella", "Hermosa", "Que bonita", "Disfruta esas merecidas vacaciones", "Bella", "Divina", "Estas preciosa" y "Hermosa dama", son algunos de los comentarios en la publicación de la también empresaria.

Cabe señalar que hace unas semanas Marlene Favela lanzó su propia línea de labiales y durante su encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz aceptó que su cuerpo está sufriendo algunos cambios debido a su edad, asegurando que vivirá y respeterá este proceso, sin tener que recurrir a las cirugías.

"Tengo mis rayitas (arrugas), no uso botox, no uso nada porque me amo como soy y si en algún momento lo necesito les diré, la verdad creo que una mujer en sus 40 está en la plenitud de su vida", indicó.

Tras su relación fallida con el empresario francés, George Seele, durante está misma entrevista Marlene Favela no descartó darse una nueva oportunidad en el amor, sin emabrgo, su prioridad ahorita es su hija Bella.

"Debo decirlo con toda la franqueza del mundo, me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo porqué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera", dijo la actriz mexicana abriendo una nueva oportunidad en el amor.

