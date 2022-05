Sin maquillaje, Erika Buenfil no es lo que parece y le llueven los comentarios

Una vez más la reina de las telenovelas Erika Buenfil, se volvió tendencia en las redes sociales y no por sus divertidos y creativos videos en TikTok, sino que ahora la actriz de Televisa sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al mostrarse al natural, sin una gota de maquillaje por lo que le llovieron los comentarios.

Fue hace unas horas que la estrella de telenovelas compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en la que aparece sin maquillaje, justo antes de irse a dormir, situación que causó todo un alboroto en redes sociales debido a que la famosa no es lo que parece, pues sus fieles admiradores creen que la artista de 58 años es mucho más bella al natural e incluso aseguraron que hasta más joven se ve.

"Good Night", escribió la reina del TikTok junto a la fotografía que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y por la que a la estrella de televisión le llovieron los comentarios. " Tan linda, te amo mi amor”, “mi princesa”, “Mi niña bonita”, “Que linda mi reina”, son algunos de los piropos que circulan en redes sociales.

Previo a la fotografía al natural, Erika Buenfil, compartió una instantánea en la que posa frente a la cámara totalmente maquillada con tonos claros. "Que tal su tarde” fue el mensaje con el que acompañó la publicación. Cabe mencionar que no es la primera vez que Erika Buenfil comparte un antes y un después, pues esporádicamente lo hace para demostrar que a sus 58 años es una mujer conservada.

En una reciente entrevista con el programa Hoy de Televisa, la artista reveló algunos secretos por los que ella siempre luce bella. “Soy muy sana o yo no sé de dónde cargo pilas, de pronto sí me aviento dos, tres días acostada, o un día completo, me regalo mañanas de dormir […] porque aparte yo soy de las que si tengo el tiempo libre lo ocupo, hasta que yo misma digo ‘para, descansa, no te maquilles, dedícatelo a recuperarte, a comer bien sentada’”.

Buenfil aseguró que la forma de ver la vida le ha ayudado a no envejecer. “Saco pilas de no sé dónde, pero ahí le echo ganas, tomo vitaminas, porque pues ya jovencita no estoy, pero le echo ganas. Yo creo que es una actitud, el hecho de sentirte joven y sentirte con muchas ganas, pero aquí estoy echándole ganas y seguir adelante es lo más importante”.

Erika Buenfil busca novio

Fue durante la misma entrevista con el matutino de Televisa que la protagonista de Amores Verdaderos confesó que ya le advirtió a su hijo Nicolás que ya buscará novio. “Le digo (a Nicolás) ‘me voy a buscar un novio’, entonces se pone celosísimo, y dije ‘pues me lo voy a buscar y si lo encuentro te aviso, pero por lo pronto no lo tengo’”, expresó la actriz durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa.

La reina del TikTok reveló la razón por la que hasta el día de hoy sigue soltera. “Estoy muy bien, tengo el amor de mi hijo y amo mi trabajo, y la verdad que estoy plena, tengo muchos amigos que me quieren, y no he tenido el tiempo, y mejor dicho las ganas, a lo mejor soy egoísta en ese aspecto, o ya me da como temor, tal vez, a buscar una pareja, a lo mejor no me aguanta el ritmo”, detalló.

Erika Buenfil y la fotografía que compartió sin una gota de maquillaje.

