Sin maquillaje, Carmen Villalobos dejó sin palabras a sus fanáticos

La actriz colombiana Carmen Villalobos, es una de las favoritas de las concurridas redes sociales, y así lo demostró con su reciente cambio de look y sin maquillaje, con el que lució una cabellera mucho más larga y ondulada, así como la delineada y diminuta figura de la que es poseedora.

Sin embargo, pese a que la actriz Carmen Villalobos, quien actualmente se encuentra grabando la nueva versión de la telenovela "Café con Aroma de Mujer" junto a William Levy y Laura Lodoño, convenció a sus millones de fans de Instagram con su belleza y al natural.

"Bueno y así quedé hoy... y todo gracias a @normajaneid... Les gusta??? Los leo", escribió la actriz colombiana mientras presume su nuevo look en una postal de Instagram, por lo que confiando en su belleza y buen gusto, Carmen Villalobos, preguntó a sus seguidores si les gusta cómo ha quedado.

La caja de comentarios está literalmente inundada de mensajes positivos y llenos de cariño hacia la actriz colombiana, quien triunfo con su participación en "El Señor de los Cielos" junto a Rafael Amaya; en los que de entrada, se puede leer uno de la actriz y cantante Litzy: "Carajita Linda!"

"Dios, pero que bella... te amo, saludos desde Puerto Rico", se lee el comentario de la fanpage (página de fans) bajo el perfil @_cvillalobos_pr. Y continuó: "Hermosa como siempre... amo como te queda el pelo largo. Que linda", entre muchos otros halagos.

Y es que, a decir verdad, la actriz de 37 años, ha dejado mudos a sus fanáticos, quienes además de seguirla por su talento como histrionisa, lo hacen por su inigualable belleza, pues con o sin maquillaje, Villalobos siempre busca conquistar a sus fans.

"Long hair look" (Mirada de pelo largo), "Feliz díaaaa y feliz sabado mi bella, amo este look y tu pelito largo... Hows my spanish (¿Cómo está mi español?) @cvillaloboss", esribió un fan estadounidense. También hubo quien le recordó a su personaje de Catalina de "Sin senos sí hay paraíso": "Te veo y solo pienso en Catalina Santana".

Mientras recibió decenas de halagos más de compañeros famosos de la televisión, así como de su público quien siempre la ha apoyado. La postal ha reunido en 24 horas, un total de 485,590 corazones rojos y por lo menos 3,853 comentarios de fans de todo el mundo.

Incluso, Carmen también aprovechó la oportunidad para compartir a través de sus historias de Instagram, una postal en donde se le puede ver posando en jeans y una coqueta blusa color rosa fucsia mientras luce la nueva melena.